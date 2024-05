Martha Hoepffner: Selbstporträt im Spiegel.

In der Ausstellung "Survival in the 21st Century" in den Hamburger Deichtorhallen sollte es um die Frage gehen, wie Kunst mit aktuellen Krisen wie Klimakollaps, Flucht, Krieg oderumgeht, nun steht eine andere Debatte im Vordergrund, ärgert sich Maxi Broecking im: Das US-amerikanische Indigenen-Kollektivgarniert sein Werk, das sich mit den Folgen gewaltsamer Vertreibung der nordamerikanischen Urbevölkerung durch weiße Kolonialisten auseinandersetzt, mit einem, in dem nicht nur Kulturinstitutionen aufgerufen werden, sich gegen Israel zu stellen, sondern auch eine Linie "vom Völkermord an den amerikanischen Ureinwohnern über den Völkermord an den Herero und Nama durch deutsche Kolonialtruppen, zum Holocaust, dann zur Vertreibung der arabischen Palästinenser 1948, der 'Nakba', und dem '' inheute" gezogen wird. Für Bröcking ist die Kunstfreiheit überschritten, der Direktor des Hauses,, setzt indes auf Dialog: "In einer daneben hängenden Wandtafel distanzieren sich die Deichtorhallen von Inhalt und Aussagen des Manifests, verweisen aber gleichzeitig auf die."Bereits vor eine Woche kommentierte Daniel Kaiser im: "Die Deichtorhallen machen es sich ein bisschen leicht. Denn es ist nichts anderes als eine, die da in der Ausstellung hängt. Der Massenmord an den Indigenen in den USA, die Shoa in Nazideutschland und die israelische Politik von heute seien. Israel trage allein die Verantwortung für den Nahostkonflikt." Auch Deichtorhallen-Chefäußert sich imzu dem Papier (das man im Netz offenbar nirgends lesen kann). Man habe sich ja distanziert. Aber das Papier findet er halt doch irgendwie sehr wichtig: "Auf diesem Papier geht es vor allen Dingen um den- um das mal aus Künstlerperspektive anzusprechen -, dass der ganze Kolonialismus als Quelle die weiße Kolonialgeschichte im Hintergrund hat. Und diese Kolonialgeschichte sehen sie eins zu eins in- und das ist natürlich aus derErinnerungskulturperspektive untragbar. AusPerspektive ist das ein nicht vergleichbares, einzigartiges Verbrechen."Als "Ergänzungen des Bekannten" nimmt Freddy Langer für diedie Werke in der Schau "" im Frankfurter Historischen Museum wahr. Weniger um einen dezidiert weiblichen Blick gehe es als vielmehr um "eine Art, von den frühen Atelieraufnahmen der Kaiserzeit bis zu zeitgenössischen Installationen. Kaum ein Genre fehlt und kaum ein maßgeblicher Stil, der die Fotografie im Laufe der vergangenen 180 Jahre bestimmt hat. Dabei staunt man über diealler Aufnahmen, einerlei, ob klassisches Porträt oder experimentelle Arbeit, und gewinnt nirgendwo den Eindruck, dem Kuratorinnenteam um Dorothee Linnemann sei es vor allem um einen möglichst umfangreichen Bestandskatalog gegangen, den es mit enzyklopädischem Eifer füllte. Vielmehr wünschte man jeder der ausgewählten Positionen eine eigene Ausstellung. Immerhin lässt sich mit den mehr als dreißig in einer Handbibliothek zusammengetragenen Katalogen der Eindruck vertiefen." Die Arbeiten von vierzig verschiedenen Fotografinnen vonbissind noch bis zum 22. September zu sehen.Daswird vonunter Druck gesetzt, was der Öffentlichkeit aber bisher verschwiegen wurde. Erst nach den erfolgreich beendeten Mai-Auktionen hat das Klientel durch die Hacker davon erfahren, ärgert sich Philipp Bovermann in der. Die Angreifer wollender meist mächtigen Kunden online stellen, Bovermann meint, das Auktionshaus habe sich dabei nicht korrekt verhalten: "Dass Unternehmen versuchen,zu, ist nicht ungewöhnlich. Der potenzielle Schaden für die Reputation überwiegt oft den finanziellen, deshalb gehen Experten von einer hohen Dunkelziffer in einem rasant wachsenden Feld der Onlinekriminalität aus. Die Datenschutzgrundverordnung der EU schreibt allerdings vor, dass Unternehmen innerhalb von 72 Stunden nach Bekanntwerden eines Hackerangriffs die zuständigen Datenschutzbehörden informieren müssen, wenn die Gefahr besteht, dass Kundendaten abgeflossen sind. Ansonsten drohenoder vier Prozent des Jahresumsatzes. Hat Christie's das getan, oder das Risiko einer Strafe eingepreist? Das Auktionshaus teilt auf Anfrage mit, es informiere 'gegenwärtig' Behörden und '' betroffene Kunden."Weiteres: Der Deal zum Verkauf von"Karlsruher Skizzenbuch" ist geplatzt, berichtet diedas "sehr umstrittene Kulturgutschutzgesetz" kam zum Einsatz, das Skizzenbuch muss "unter allen Umständen im Land verbleiben", heißt es. Die interviewt die russische Exil-Künstlerin Anna Jermolaewa.Besprochen werden: "Faszination Rom.zeichnet die Stadt" im Berliner Kulturforum ) und ". Suchen, Sehen, Sichtbarmachen" im Berliner Kupferstichkabinett Berliner Zeitung ).