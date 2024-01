Der ehemalige Mossad-Mitarbeiter und Experte für Geldströme der Hamasfordert im-Interview mit Meike Schreiber und Markus Zydra, allezu kappen - auch wenn das Sanktionen gegen das NATO-Mitglied Türkei bedeuten würde. "Wir müssen verstehen, dass das gleiche Geld, das heute an die Hamas geht, auch dafür genutzt werden kann, Terroranschläge in Europa zu verüben. Jetzt schaut die Welt auf Israel und die Hamas. Aber, wenn es auch Anschläge in Deutschland geben wird, was ich natürlich nicht hoffe. Wir müssen den Fluss des Geldes dringend stoppen. Es ist eine Katastrophe, dass dieweiter die Hamas unterstützen dürfen. Daher sollten alle westlichen Länder jetztauf die Türkei und Katar ausüben."In Südafrika muss der, der seit Ende der Apartheid das Land regiert, erstmals ernsthaft fürchten, die nächsten Wahlen zu verlieren, berichtet Tintswalo Baloyi in der. Neben wirtschaftlichen Problemen und Korruptionsvorwürfen ist der Streit zwischen der ANC-Führung um Präsidentund Expräsident, die sich gegenseitig Korruption vorwerfen, dafür verantwortlich. Letzterer hat sich jetzt "dem ehemaligen bewaffneten Flügel des ANC aus der Zeit des Befreiungskampfes 'uMkhonto we Sizwe' (MK - Speer der Nation)" angeschlossen und erinnerte bei einer Versammlung "an Ramaphosas eigene Korruptionsskandale. Bei einer Rede vor einer weiteren neuen Oppositionsgruppierung, der 2022 von Kirchenführern gegründeten 'All African Alliance Movement', stellte er die. Der ANC schlug zurück, Generalsekretär Fikile Mbalula warf Zuma Verrat vor und erinnerte ihn an seine Farm, die er während seiner Zeit als Staatschef auf Staatskosten ausgebaut hatte. Damals habe der ANC Zuma gegen Vorwürfe verteidigt und sogar für ihn." Keine sehr kluge Argumentation in eigener Sache, findet Baloyi.Auch inistein Riesenproblem, berichtet Knut Henkel in der. Sie "frisst je nach Quelle bis zu 40 Prozent des Staatshaushaltes und de facto melkt eine Elite aus Politik, Militär und Wirtschaft den guatemaltekischen Staat seit Dekaden". Mitwurde letztes Jahr ein neuer Präsident gewählt, der der Korruption den Kampf angesagt hat. Der Versuch, ihn doch noch auszubooten, gelang nicht, freut sich Henkel, vor allem dank des Widerstands der: "Nicht nur die Dauer, auch die Teilnahme so vieler mehrheitlich indigener Menschen an diesem Protestmarathon sindin der guatemaltekischen Geschichte. Das ist neu in Guatemala und hat mit einem langsam, aber stetigin den indigenen Strukturen zu tun." Aber auch die massive internationale Unterstützung durch die OAS, USA und EU hat geholfen, die Übergabe der Macht an Arévalo zu sichern, meint Henkel, der hofft, dass diese Unterstützung anhält.