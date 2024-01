Aude Extrémo als Yamina in "La montagne noire" an der Oper Dortmund. Foto: Björn Hickmann.

-Kritiker Jan Brachmann ist entzückt vonInszenierung der seit 126 Jahren nicht mehr aufgeführten Oper "La Montage Noire" an der Oper Dortmund . Er kann nicht umhin, erst einmal ein wenig über die Komponistinzu erzählen: eine "" der Belle Epoque, Zeit ihre Lebens unverheiratet und unabhängig - und eine der wenigen Frauen, die es mit ihrem Werk an die Opéra Garnier in Paris schaffte. Auch in ihrem im 17. Jahrhundert angesiedelten Stück gibt es eine starke Frau, die Türkin Yamina, die zwei montenegrische Krieger ins Unglück stürzt: "Die Mezzosopranistin Aude Extrémo bringt in Dortmund für diese Rolle gurrende Sinnlichkeit,und tänzerische Gewandtheit mit. Sergey Radchenko ist ein ebenso strahlender wie verwundbarer Heldentenor, Mandla Mndebele einvon Bariton. Der wehrbereite Mezzosopran von Alisa Kolosova als Dara beweist, wie groß der Anteil der Mütter auch postnatal an jedem Heldensohn ist." Auch Joachim Lange begeistert sich in derfür die Protagonistin, die, im Gegensatz zu den Männern,: "Sie schafft es auch mit einer ihrer schönsten Arien, den Frauen des Dorfes zumindest eine Ahnung von Selbstwertgefühl gegenüber den sie beherrschenden Männern zu vermitteln. ... Das kommt auch heute noch glaubwürdig rüber, weil Holmès dieser Carmenfigur dieder Oper in die Mezzokehle geschrieben hat." Judith von Sternburg bespricht das Stück in derWeitere Artikel:-Kritikerin Judith von Sternburg sieht nach den neuesten Entwicklungen am Staatstheater Wiesbaden ( unser Resümee ) Anzeichen für eine vorzeitige Beendigung der Intendanz von. Die Dirigentinwird Philippe Jordan bei den Bayreuther Festspielen ersetzen, meldet Manuel Brug in derBesprochen werden außerdemInszenierung von "Nora oder Wie man das Herrenhaus kompostiert" nach Henrik Ibsen am Staatstheater Hannover ( nachtkritik ),' Inszenierung von Wolfgang Borchardts Stück "Draußen vor der Tür" am Staatstheater Saarbrücken (),Inszenierung von Maya Arad Yasurs Stück "Gott wartet an der Haltestelle" (unter Verwendung von "Wie man nach einem Massaker humanistisch bleibt in 17 Schritten") am Theater Heilbronn ( nachtkritik ),Inszenierung seines Stückes "Goldie - ein digitales Requiem" am Schauspiel Leipzig (),' Inszenierung von Henrik Ibsens "Peer Gynt" am Düsseldorfer Schauspielhaus (), die Performance "The Top Five Letters of Liaisons Dangereuses" vonim Hebbel am Ufer Berlin (),Inszenierung von Mazlum Nergiz' Stück "1000 Eyes" am Wiener Schauspielhaus (),Adaption von Zülfü Livanelis Roman "Serenade für Nadja" am Theater Oberhausen (),Zirkus-Solodebüt "The Paper People Paradox" im Münchner Theater HochX () undInszenierung von Brechts "Mann ist Mann" im Neuen Haus des Berliner Ensembles ().