Szene aus "Andersens Erzählungen" am Residenztheater München. Foto: Sandra Then

Szene aus "Schwanda-der Dudelsackpfeifer" am Musiktheater an der Wien. Foto:Matthias Baus.

-Kritiker Wolf-Dieter Peter ist von der ersten Sekunde an verzaubert vonInszenierung des Musiktheaterstücks "Andersens Erzählungen" im Münchner Residenztheater : "Der schwarze Zwischenvorhang hebt sich zu einer. Neugierige Fischlein und zauberhaft durchsichtige Quallen umschweben den aufgeschnittenen Innenraum, in dem Andersen mit seinem frierenden Gegenüber, dem 'Mädchen mit den Schwefelhölzchen' plaudert." Nicht nur die herrlich märchenhafte Atmosphäre dieses Stücks über Hans-Christian Andersens Leben entzückt den Kritikern, sondern auch das perfekte gewählte Ensemble: "... etliche Märchenfiguren hin zu denund dennoch schönvon Laura Richter und Suzanna de Ruiter. Über all ihre reizvollen Porträts hinweg beeindruckte der den realen Fotografien Andersens frappierend ähnliche Moritz Treuenfels - inklusive des immer wieder notwendigen liebedienend unterwürfigen Rundrückens, der schlacksigen Körpersprache und einem nuancierten Sprechen. Ein Schicksal wird hier nahegerückt, anrührend und mitleidend."-Kritikerin Christiane Lutz zückt das Taschentuch, wenn hier die tragische Geschichte dermit Andersens unglücklichen Liebesbeziehungen verknüpft wird. Schön und traurig ist das und zieht dabei alle "Register des", schwärmt die Kritikerin.Vorbei mit dem Märchen ist es hingegen inInszenierung vonOper "Schwanda, der Dudelsackpfeifer" am Musiktheater an der Wien - und das ist hervorragend, freut sich Egbert Tholl in der. Weinbergers Oper feierte Ende der 1920er Jahre enorme Erfolge, bis zur Machtergreifung der Nazis - und der Komponist fliehen musste. Eigentlich basiert diese Geschichte von Schwanda, der sich mit dem Räuber Babinsky, dem geheimen Liebhaber seiner Frau, zu einer Reise in die Unterwelt aufmacht, auf tschechischen Märchen - bei Kratzer ist davon aber nicht mehr viel zu spüren, meint Tholl: "Es gibt immer noch eine Eiskönigin und einen (nicht sonderlich effizienten) Teufel, aber unter der Kuscheldecke der Gemütlichkeit zieht Kratzer einhervor." Vollständig eingenommen ist der Kritiker vom Orchester unter der Leitung von: Niemand "kann sich diesementziehen, der ganze Raum wird Klang, und Odzemek, Polka, Furiant, die tschechischen Tänze und alle anderen Derivate von Volksmusik, von denen Weinberger eine Überfülle in seine Partitur stopfte, erhalten eine helle, silbrige Härte. Das Sediment blubbert nur noch in exakt kalkulierten Dosen hoch, etwa beim mehrfach wiederkehrenden Lied Dorotas, in dem siebesingt."Kratzer hat sich bei der Inszenierung von Arthur Schnitzlers erotischen Fantasiewelten aus der "Traumnovelle" inspirieren lassen, verrät-Kritiker Reinhard Kager: "Dementsprechend sexuell aufgeladen ist vor allem die Szene in der Hölle, wo Babinsky mit dem Teufel (ebenso imposant gesungen wie dargestellt von Krešimir Stražanac) in einem Kartenspiel auf dem nackten Körper einer Frau um. Nach Babinskys ergaunertem Sieg verwandelt sich die trostlose Kellerbar in eine Art Lusthöhle, in der sich, überblendet von Videoaufnahmen, Halbnackte oder Latexbekleidete tummeln." In der bespricht Joachim Lange das Stück.Weiteres: Simon Strauß schreibt in dereinen Nachruf auf den Berliner Theaterarzt Hartmut Rühl. In dermeldet Kerstin Holm, dass der Intendant des Moskauer Bolschoi-Theaters, Wladimir Urin, von seinem Amt zurücktreten musste, wohl weil er kurz nach dem Beginn der Invasion in der Ukraine einenunterzeichnete. Nachfolger soll auf Putins "persönlichen Wunsch" hin, jetziger Intendant des Petersburger Mariinsky-Theaters, werden. Egberth Tholl porträtiert in derdie SopranistinBesprochen werdenAdaption von George Orwells Roman "1984" im Berliner Ensemble ( tsp ),Inszenierung des Musicals "Something rotten" am English Theatre Frankfurt ( FR ),Inszenierung des Jugendtheaterstücks "Deine Kämpfe - meine Kämpfe" am Schauspiel Frankfurt (),Inszenierung von Molières "Menschenfeind" am Wiener Burgtheaters (), in einer DoppelbesprechungChoreografie "Friends of Forsythe" am ZKM in Karlsruhe und Ioannis Mandafounis' Performance "A la carte" im Bockenheimer Depot (),Inszenierung von Kleists "Prinz von Homburg" an der Berliner Schaubühne (Welt),Inszenierung von "Bis nächsten Freitag" am Wiener Theater in der Josefstadt (),Adaption von Kafkas "Der Prozess" am Thalia Theater in Hamburg ( nachtkritik ),Inszenierung von "Die Erfindung der Demokratie - Der vergessene Teil der Orestie", einer Neufassung von Aischylos' Tragödie die "Eumeniden" am Salzburger Landestheater ( nachtkritik ),Inszenierung des digitalen Theaterstücks "Symmetrie" im XRT am Staatstheater Nürnberg ( nachtkritik ).