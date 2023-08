Szene aus "Ubu" von Robert Wilson: Foto: Kunstfest Weimar





Das Kunstfest Weimar wurde in diesem Jahr mit "Ubu" eröffnet - oder richtiger: mit einem, das Anleihen bei Jarry macht, meint Thomas Rothschild in der. "Von der Dichtung des Erfinders der Pataphysik hat er nur ein paar Fragmente übernommen. Der Satz 'Ich gebe der Versuchung nach' zum Beispiel wird auf Englisch ohne Kontext mehrfach wiederholt. Konsequenterweise figuriert der Starregisseur auch als Autor. Wobei für den Meister der Kunst-Melangedarstellt als Alfred Jarry. ... Bei Robert Wilson wartet man vergeblich auf die 'Schreiße'. Stattdessen betritt eine undefinierbare Figur im Zivil wie in Zeitlupe einen langen Steg, der zur Bühne führt, auf der die Figuren in schwarz-weißenmit roten Tupfen an einem langen Tisch sitzen. Sie beginnen sich zu bewegen, stammeln einzelne Wörter, tänzeln als Schattenrisse vor dem hell erleuchteten pastellfarbenen Hintergrund über die Bühne. Zeitweilig sitzen sie starr da, während der aufgezeichnete Dialog oder was davon geblieben ist aus den Boxen dringt. Untermalt wird die ganze Schau mit Musik diverser Genres von der Romantik bis zum Tiger Rag." Also, Jarry war's nicht, meint Rothschild. Aber ein "schönes Spektakel", das ihn noch am ehesten an Kabuki Theater erinnerte.In derberichtet Till Briegleb über die Eröffnungsveranstaltung auf dem Theaterplatz in Weimar: "hatte in Weimars Kulturhauptstadtjahr 1999 in der sogenannten Häftlingskantine des nahe gelegenen Konzentrationslagers ohne Auftrag von der Stadt ein 'Steinmal' errichtet, um in derder Festlichkeiten daran zu erinnern, dass Weimarsteht. Und für große Hitlerbegeisterung." Die Stadt war "früh in der nach ihr benannten Republik bereits eine Hochburg der Nationalsozialisten. Heute, wovon Teilen der Bevölkerung hier ähnlich begeistert empfangen wird und seiner Partei in Thüringen für die Landtagswahlen ein vergleichbar hohes Ergebnis prognostiziert wird, wie die NSDAP es 1932 erzielte, schien Uecker die Zeit reif zu sein, das Mahnmal im Zentrum der Stadt zu erneuern." In derberichtet Simon Strauss von der kämpferischen, der sich gegen die AfD positionierte. Im schreibt Rüdiger Schaper zur Eröffnung des Kunstfests.Weiteres: Dasist Theater des Jahres meldet diemit. Der Heldentenorbeendet aus gesundheitlichen Gründen seine Karriere, berichtet Egbert Tholl in der. Der Choreografdarf zunächst doch nicht wieder an der Staatsoper Hannover arbeiten, wie das Opernhaus zunächst gemeldet hatte: "Niedersachsens Kulturminister Falko Mohrs (SPD) hatte dies als 'inakzeptabel' kritisiert", berichtet , woraufhin die Oper einen Rückzieher machte. Laut taz erklärte Intendantin Laura Berman jedoch, "sie könne sich eine Zusammenarbeit mit Goecke zu einemvorstellen". Besprochen werden (Choreografie "Age of Content" beim Berliner Tanz im August ( BlZ ) und"Arturo Ui" in der JVA Tegel ( Tsp ).