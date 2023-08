Gestern gab es im Netz und auch sonst Verwirrung über die Frage, obEx-Freundin Helen R. tot ist - Mirna Funk hatte diese Information im Schlusssatz ihres-Artikels ( unser Resümee ) in eine leicht missverständliche doppelte Verneinung verpackt - "Ich wüsste nicht, dass sie nicht mehr lebt". Doch inzwischen bestätigt auchin einem "": "Die Ex-Freundin ist vor einigen Monaten verstorben." Das ist allerdings auch der einzige klare Punkt, den dieser Faktencheck macht. Ansonsten ist das Fazit: Erst wusste Fabian Wolff nichts, und dann wusste die Redaktion nichts - ausgenommen ein, dem Helen R. "privat" ihre Zweifel an der behaupteten Identität Wolffs mitgeteilt hatte: "Im Zuge unserer Recherchen sind wir, wie erwähnt, auf einen privaten Kontakt der Ex-Freundin in der Redaktion dergestoßen. Diesem privaten Bekannten gegenüber hatte sieim Vertrauen geäußert, dass siean der jüdischen Identität Fabian Wolffs hege. Auch deutlich später, im Jahr 2022, hatte sie noch einmal Kontakt aufgenommen, um von ihren Zweifeln zu berichten. Diese Information haterst jetzt im Rahmen dieses Faktenchecks erreicht. ... Vorwerfen müssen wir uns, dass wir die seit Herbst 2021 kursierende E-Mail vor Veröffentlichung des Textes 'Mein Leben als Sohn' nicht kannten. Dies wiegt umso schwerer, als die Autorin der E-Mail in privatem Kontakt mit einer Person in unserem Haus stand, und über die Jahre mindestens zwei Mal von ihren Zweifeln berichtet hat. Der Frage, warum uns diese Information nicht erreicht hat, gehen wir in einerweiter nach."Etwas widersprüchlich konstatiert dieaber, nachdem sie ausführlich darlegt, warum sie alle Behauptungen in Wolffs Text glaubhaft fand: "Wir können Fabian Wolff bisher nicht nachweisen, an anderer Stellegesagt zu haben. Unsere Recherchen zeigen allerdings, wie er die spärlichen, von seiner Mutter erfundenen Informationen zu seinem vermeintlichen Jüdischsein durch weitere '', wie er sie selbst bezeichnete, ergänzt hat. Diese 'fundierten Spekulationen' sind von bewussten Täuschungen teilweise nurzu unterscheiden."Viele Medien haben über den Fall Fabian Wolff noch überhaupt nicht berichtet. Nach Mirna Funks Intervention gestern meldet sich nun aber auch der, der wiedemangehört. In Andreas Busches Artikel äußert sich auch Wolff zum ersten Mal seit der Publikation seines Monsterartikels. Auch Busche ist Funks Schlusssatz aufgefallen: "In dem lakonischen Schlusssatz steckt bereits ein unausgesprochenes Urteil, das weit über den Vorwurf der 'Scharlatanerie' oder des 'Kostümjuden' hinausgeht." Aber, so Busche, "Helen R. hatte eine." Das von Funk erwähnte Schreiben des Anwalts Nicolas Becker an Helen R. habe nicht der Einschüchterung gedient, sondern ein Kontaktsperre erwirken sollen. Busche stellt auch die Frage, weshalb Wolff den Text überhaupt veröffentlichte, wollte er jemandem zuvorkommen? Wolff sagt, es sei ihm "im Sinne der intellektuellen und moralischen Redlichkeit wichtig, diesen Irrtum selbst aufzuklären". Grundsätzliche Fragen zu seinen Israel-kritischen Positionen, die er immer mit dem falschen Verweis auf sein Jüdischsein unterlegte, geht Wolff aus dem Weg. "Darauf antwortet Wolff nur, dass er es für keine gute Idee halte, seinen."Politische Weggefährten Wolffs attackieren Funks Text in den sozialen Medien nun vor allem mit dem Vorwurf, sie habe Wolff Helen R.s Suizid in die Schuhe schieben wollen. Max Czollek schreibt : "Leute, Fabian Wolff hat richtig Scheiße gebaut, keine Frage. Aber was diedazu gebracht hat ist verantwortungslos -& mit Spekulation zu den Gründen eines Suizids. Bei der Autorin überrascht es mich nicht. Aber wer hat das durchgewunken?" Gegen die Vorwürfe wehrt sich Funk mit einer Instagram- Story : "Wenn der Kaffeesatz von Twitter insinuiert, ich habe insinuiert, dann insinuiere ich jetzt mal, dass man sich offensichtlich nichtauseinandersetzen möchte. Ginge es im Text um die Frage, 'wer Helen auf dem Gewissen hat', dann würde der Titel 'Wolff im Schafspelz' lauten, nicht 'Der Beste aller Juden'."

In der FAZ erstellen die Europakorrespondenten einen interessanten Überblick zur Frage, ob und wie in westeuropäischen Ländern "Brandmauern" gegen Rechtspopulisten errichtet worden sind. Für Spanien gilt: "Eine Brandmauer hat die konservative Volkspartei PP gegen die Rechtspopulisten von Vox nie errichtet." Auch in Italien war der Bann schon unter Berlusconi gebrochen. In den Niederlanden sei das Problem für Rechtspopulisten wie Geert Wilders eher "immer neue Konkurrenz am rechten Rand". In Schweden und anderen skandinavischen Ländern wurden die Rechtspopulisten bis -extremen in der einen oder anderen Weise eingebunden oder "entschärft".



Eine klare Brandmauer hat im Grunde (außer Deutschland) nur Belgien errichtet. Dabei hätten die Politiker "mächtige Verbündete: die Medien. Der öffentliche Rundfunk verpflichtete sich, extremistische Politiker nie in Live-Sendungen einzuladen oder etwa in großen Porträts zu würdigen, sondern allenfalls Neuigkeiten aus den Parteien zu vermelden und umgehend 'einzuordnen'. Privatsender und die wichtigsten Qualitätszeitungen schlossen sich an. Das 'Medien-Kartell', das Rechtspopulisten in Deutschland herbeifantasieren, gibt es in Wallonien also tatsächlich. Es werde dort mit 'heiligem Ernst' verteidigt, erklärt die Politologin Léonie de Jonge."



Für Frankreich konstatiert die Tour d'horizon eine unklare Abgrenzung der bürgerlichen Rechten: "Nicolas Sarkozy eignete sich im Wahlkampf die Themen Le Pens wie Überfremdung, Angst vor Masseneinwanderung und Ausländerkriminalität an. Mit der Aufwertung der Themen ebnete er den Weg zu einer Normalisierung der Partei Le Pens. Diese ist inzwischen weit fortgeschritten. Die Strategie Le Pens, ihre Partei salonfähig zu machen, ist aufgegangen."



In der SZ möchte die schottische Schriftstellerin A.L. Kennedy eigentlich ein Loblied auf Deutschland, das "Land des Lächelns", schreiben, das sie für Lesungen in den vergangenen Monaten bereiste. Dann bricht sich aber doch wieder der Groll auf ihre Heimat Bahn - vor allem auf die Politik, die die Menschen "hungern" lässt und eine "toxische" Presse, der sie "Gleichschaltung" vorwirft: "Selbst die erpresserischen Verbündeten unserer Regierung in der Presse schaffen es nicht, eine Politik zu feiern, die ungefilterte Abwässer in unsere Flüsse und an unsere Strände leitet. Man könnte sagen, dass alle derzeitigen politischen Projekte denselben Effekt haben, dass unsere Führer mit ihren kleinen Geistern, ihren kleinen Seelen gerne auf uns scheißen. Wenn man den Populisten nachgibt, wenn man ihnen erlaubt, die Moral zu verzerren, die Realität zu untergraben und zu tun, als gäbe es zu jedem Argument ein ebenso legitimes Gegenargument, dann bekommt man Scheiße. Wenn man einer hypnotisierten Presse erlaubt Faschisten Sauerstoff zu geben; wenn man diese Faschisten Macht sammeln lässt an schäbigen Orten, wo sich Spionage, Mafiamentalität und Narzissmus treffen, dann bekommt man Scheiße. Endlos viel Scheiße."