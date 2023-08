"The Boy and the Heron": Miyazakis Rückkehr auf die Leinwand

Thomas Hahn hat in Japan für diebereits den neuen Film des japanischen Animationsmeistersgesehen, der im September das Filmfestival Toronto eröffnen wird Der Filmemacher hatte sich ja eigentlich schon vor Jahren zur Ruhe gesetzt, aber nun mit "The Boy and the Heron" doch noch ein Comeback in Angriff genommen. Erzählt wird "die Geschichte eines Jungen, der im Krieg seine Mutter verliert und vor lauter Sehnsucht nach ihr in ein Fantasy-Abenteuer gerät." Doch dieser Film "ist persönlicher, wechselhafter, in gewisser Weise" als Miyazakis bisherige Filme: "fließen ineinander zu einem herrlichen, albtraumhaften Gemälde, das vielleicht mehr über den Wert von Natur und Frieden erzählt als jeder wütende Protest und jede unmissverständliche Parole. ... Es zeigt sich: Die Fantasie hat Hayao Miyazaki nicht verlassen. Dem begnadeten Geschichtenerzähler geht allenfalls ein bisschen die Logik der Handlung abhanden. Sein Vermächtnis-Film stürmt mit so vielen Eindrücken und großartigen Momenten auf das Publikum ein, dass man anschließend etwas erschöpft und ratlos ist. Aber vielleicht ist genau das die Botschaft eines weisen Mannes von 82 Jahren: dass dasist, um verstanden zu werden."Weitere Artikel: In Australien und Neuseeland stelltin absehbarer Zeit das Geschäft mitein, berichtet der: Dieses Beispiel werde der Marktentwicklung folgendd wohl auch in anderen Ländern bald Schule machen. Besprochen werden"Brother's Keeper" (Georg Seeßlen fühlt sich auf"direkt an die Welt von Charles Dickens erinnert"),"Geschlechterkampf" (Carolin Weidner beobachtet "eine große Wut in diesen neunzig Minuten"),"Welcome Venice" ("das Ende dieses schönen Films, in dem es vorher nur selten etwas zu lachen gibt, ist ziemlich lustig", verspricht Lukas Foerster im),"Im Herzen jung" ("Im Abgedroschenen liegt stets ein Moment Wahrheit", schreibt Lukas Foerster im), ein neuer "Teenage Mutant Ninja Turtles"-Blockbuster ( Standard ), die-Serie "Heartstopper" ( Tsp ) und die Teenie-Serie "The Summer I Turned Pretty" ( taz ).