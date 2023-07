Szene aus "Die ersten Menschen" an der Oper Frankfurt. Foto:Matthias Baus.

Die Musik inInzenierung von Rudi Stephans Oper "Die ersten Menschen" an der Oper Frankfurt schlägt-Kritiker Jan Brachmann von der ersten Note an in ihren Bann. Die Oper wurde 1920 uraufgeführt und seitdem selten gespielt, so der Kritiker, der gar nicht weiß wohin mit seiner Begeisterung für die musikalische Gestaltung: "Dasder leeren Quinte f-c macht den Odem des Lebens hörbar, den alle Kreatur in sich einsaugt. Dann setzt dasein, gleitet langsam nach unten und windet sich bald darauf wieder empor wie eine Jugendstilranke - eine organische, vegetative Linienführung, die gleich wieder Bild, bewegtes Bild werden will. Dazu sinken Akkorde nieder, durch Septimen, Nonen und Undezimengemacht, dass sie in amerikanischen Radioschlagern der späten Dreißigerjahre stehen könnten oder in den Ein- und Überleitungspassagen bei den frühen Genies der Revue und des Tonfilms wie Paul Abraham, Franz Grothe oder Theo Mackeben. Man möchte sich sofort in diese Musik stürzen und in ihr untertauchen oder sie, sie sich einverleiben, egal, was: Man will sie!" Auch-Kritiker Egberth Toll stellen sich bei dem hier entfachten "" die Ohren auf, außerdem überzeugen ihn die Darsteller in dieser "völlig verrückten" Oper: "Die Typenbesetzung ist fabelhaft:ein beflissener Adahm,ein zottelhaariger, ewig schlechtgelaunt keckernder Kajin,ein. Und alle blästweg als hochemotionale Chawa..." Auch-Kritikerin Judith von Sternburg ist voll des Lobs , in der bespricht Wolf-Dieter Peter die Aufführung.-Kritiker Alexander Menden hat in den neueneine fulminante Eröffnung des Manchester International Festival erlebt. Das Eröffnungsstück "The Faggots and Their Friends Between Revolutions" ist ein "satirisch-proklamatorisches LGBTQ+-Singspiel mit Mitmachteil", lesen wir. Der Kritiker ist ganz euphorisch: "Die 15 Darstellenden sind Multiinstrumentalisten, die ...spielen. Die dazu tanzen, singen, chorisch sprechen und so die Geschichte der 'Faggots' (in etwa die englische Entsprechung von 'Schwuchtel', hier liebevoll verwendet) erzählen, die sich im restriktiv-brutalen heterosexuellen Männer-Staat Ramrod eineerkämpfen müssen - bis zur nächsten Revolution, die ihnen den Sieg bringen wird."Besprochen werden in einer DoppelbesprechungInszenierung von "Tartuffe" undInszenierung von Johann Nestroys Stück "Einen Jux will er sich machen" im Rahmen der Festspiele Reichenau (),' Inszenierung von "My Fair Lady" im Rahmen der Bad Vilbeler Burgfestspiele ( FR ), das Stück "Angela (a strange loop)" inszeniert vonund demim Rahmen des Festivals Theater der Welt ( FR ) und dessen Eröffnungsstück "Die Bakchen - Holstein-Milchkühe" von Satoko Ichihara ().