Dasin Klagenfurt geht weiter. Mit hier ihr Text) und hier sein Text) hatSusanne Messmer schon gleich zu Wettbewerbsbeginn zwei Favoriten ausgemacht , auch wenn bei Robinets eher performanter Lesung einige in der Jury "der Ansicht sind, dass die experimentelle Sprache des Autors nicht seinen Inhalten entspricht. Sind hier etwaim Spiel? ... Was soll konventionell daran sein, einerseits überzu schreiben, die besonders aus Sicht eines Transmanns aus migrantischem Arbeiterhaushalt überall und nicht nur in der Ukraine ist - und andererseits buchstäblich im selben Atemzug, mit großer physischer Präsenz und unterschwellig auch aus der Kraft der Verzweiflung heraus diezu beschwören?" Das war Fortune, dass Robinet dank Losglück den Wettbewerb eröffnete, findet Tobias Rüther in der: Insbesondere nachAuftaktrede, die von der Furcht vor der Sprache handelte (unser Resümee ), "wirkte sein Auftritt wie eine programmatische, utopische Antwort,aus Sprachzweifel über Klagenfurt."Auch in Klagenfurt geht der Trend zum hält Marie-Luise Goldmann in derfest: Nur einer von den zwölf Texten verlässt die Ich-Perspektive. "Ob das auch angesichts der Jury-Diskussionen stimmt? Immerhin findet sich auch da das ein oder andere Ich ('Ich kenne solche Menschen nicht', 'Das hat mich an meinen Vater erinnert'). Liegt es am neuen, autobiografisch quittierten, einer romantischen Rückkehr zur Innerlichkeit oder einem?" Am zweiten Wettbewerbstag "dominierte das Mittelmaß", muss Gerrit Bartels im seufzen . Aber "am Ende riss esheraus mit 'Fische fangen' und dem auf mehreren zeitlichen Ebenen spielenden, mit Rückblenden und einem schönen Motiv arbeitenden Porträt eines Opfers, das die Opferrolle dankbar annimmt, weil nichts anderes von ihm erwartet wird. ... Wort für Wort atmet diese Erzählung Literatur." Im fasst Michael Wurmitzer den zweiten Tag zusammen und entdeckt "" als einen roten Faden. Hier gibt es alle Texte des Wettbewerbs als PDF-Download und dort alle Videos der Lesungen.Themenwechsel:war in Deutschland in seinen letzten Lebensjahrzehnten immens populär, aber das war nicht immer so, schreibt Kai Sina im Literarischen Leben dernach Durchsicht des in Marbach liegenden Rowohlt-Archivs: Als Roth in Deutschland eingeführt werden sollte, "ließ der Verlag mehrere Gutachten anfertigen. Der Einwand, der in den sogenannten Lektoratsvoten erhoben wurde, hätte fundamentaler nicht sein können. So wurden zwar einstimmig Roths 'glänzende' erzählerische Fähigkeiten hervorgehoben. ... Bezogen auf das "", in dem seine Geschichten spielen, sei allerdings zu bedenken, dass nur ein Jude Juden 'sosehen und schildern' könne. Von seinen Erzählungen gehe daher eine 'doppelte Gefahr' aus: einerseits, 'dass deutsche Antisemiten nach der Lektüre dieses Buches sagen: 'Na, seht ihr, so sind die Juden eben!'', und andererseits, 'dass deutsche Judenverteidiger etwas peinlich berührt sein könnten'. Aus diesem Grund sei 'genau zu überlegen'."Außerdem: Eva-Christina Meier spricht in dermit der argentinischen Comiczeichnerinüber deren "Naphthalin". In "Bilder und Zeiten" derverneigt sich Susanne Klingenstein vor der US- Schriftstellerin , die als "Grande Dame des erlesenen literarischen Stils und der ätzenden Ironie" auch mit 95 noch munter und rege schreibt - vor wenigen Wochen erschien imeine neue Kurzgeschichte von ihr. Katrin Hillgruber ( Tsp ), Elke Heidenreich (SZ) und Richard Kämmerlings (Literarische Welt) erinnern an die vor 100 Jahren geborene, polnische Schriftstellerin , die aktuell mit Neuerscheinungen gewürdigt wird. Dirk Knipphals berichtet in dervon seiner philologischen Detektivarbeit, wie es dazu kommen konnte, dass ein Gedicht vonim Netz mit einem sinnentstellenden Tippfehler kursiert. Paul Jandl erzählt in dervon seine Reise nach, für die er' "Blechtrommel" mit im Gepäck hatte, und beobachtet: "Die Literaturgeräusche der 'Blechtrommel' liegen über einer Stadt, die sich selbst musealisiert hat, um modern zu bleiben". Hubert Winkels denkt in "Bilder und Zeiten" deranlässlich der Beerdigung vonüber Friedhöfe und Grabkultur nach.-Autorgibt in derEinblick in seine Schreibwerkstatt, in der sein postmoderner Kriminalroman "Die schwarze Lilie" entstanden ist. Der Schriftsteller plädiert in "Bilder und Zeiten" derdafür,oft eher nachlässig betrachtete Werkphase nach dem "Glasperlenspiel" neu zu bewerten. setzt in dersein Kriegstagebuch ausfort. Für die resümiert Susanne Messmer das Cottbusser Festival ".