Szene aus "3000 Nights", einer der "Palestinian Stories" bei Netflix





Szene aus "Transatlantic"

Die-Reihe "Palestinian Stories" präsentiert laut eigener Auskunft "herzliche, humorvolle und fesselnde Filme" aus, aber bei all den, die in den Filmen geballt werden, vergeht Chris Schinke das Lachen nach Strich und Faden. Darin J. Sallams Debütfilm "Farha" etwa zeigt Soldaten des israelischen Militärs "als, als perfide Kindsmörder - gewalttätig, rachsüchtig, verlogen". Weitere "einschlägige antijüdische Zerrbilder" zeige auch Mai Masris "3000 Nights", in dem eine junge, schwangere Palästinenserin in einem israelischen Gefängnis landet. "Die Wärterinnen der Einrichtung - gezeichnet werden sie von Masri durchwegs als- quälen mit Hingabe die arabischen Insassinnen, in der Mehrzahl junge, unschuldige Frauen." Und "während eines Gefängnisaufstands leitet das israelische Militär einen chemischen Kampfstoff in das Gebäude. Leblose Körper säumen die Gänge und Zellenböden. In einem Dialog fällt folgender Satz: '? - Habt ihr nichts aus der Geschichte gelernt?!'"





Auch mit der Serie "Transatlantic" über die von den USA aus finanzierte Aktion, die seinerzeit und andere vor den Nazis rettete, beweist kein glückliches Händchen, wenn man Noemi Ehrat von glauben kann . Bereits mit "Unorthodox" habe die Produzentin Anna Winger einen realen Fluchtstoff für gnadenlos verkitscht und poliert. In "Transatlantic" nun "bleiben nicht nur jegliche menschliche Ambivalenzen und Ambiguitäten auf der Strecke; die Serie läuft auch Gefahr, die Bedrohung des Faschismus nicht ernst zu nehmen. Es fehlt eben die besondere, beklemmende Stimmung, die 'Casablanca' zu einem großartigen Film machte. Ob mit dieser der tatsächlichen Heldenhaftigkeit Golds, Frys und der anderen gerecht wird, bleibt mehr als fraglich." Anna Vollmer von der hatte an dieser Darstellung von NS-Geschichte allerdings ihren Spaß: "Transatlantic" ist eine "unterhaltsame, Serie".