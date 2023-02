unabhängige Existenz der Ukraine beenden will, durchzusetzen ist - diese Problemstellung taucht bei Habermas nicht einmal erkennbar auf", von Sicherheiten", schlichtweg vernichten möchte. Dieses russische 'Ziel', das ein Frieden lösen muss, kommt nicht vor." Habermas wiederhole den Grundfehler vieler deutscher Intellektueller, "für die Ostmittel- und Osteuropa eine Region ist, der keine Agency eigenen Rechts zugestanden wird", dem Westen (denn die Ukraine spielt für ihn nur eine nachgeordnete Rolle) die wesentliche Verantwortung für die Fortdauer des Krieges auflädt."

Wie die Souveränität und Sicherheit der Ukraine gegen ein Russland, das einebeenden will, durchzusetzen ist - diese Problemstellung taucht bei Habermas nicht einmal erkennbar auf", schreibt der Publizist Ulrich Speck. Habermas verstehe nicht, "dass ein Frieden nicht allein vom Territorium abhängt, sondern", schreibt die Historikerin Annette Werberger - "er sieht nicht, dass Russland die Ukraine als Anti-Russlandmöchte. Dieses russische 'Ziel', das ein Frieden lösen muss, kommt nicht vor." Habermas wiederhole denvieler deutscher Intellektueller, "für die Ostmittel- und Osteuropa eine Region ist, derzugestanden wird", meint der Historiker Bert Hoppe. "Sie ist nur Opfer, schlimmstenfalls Störenfried. In diesem Text irritiert vor allem, dass Habermas(denn die Ukraine spielt für ihn nur eine nachgeordnete Rolle) die wesentliche Verantwortung für die Fortdauer des Krieges auflädt."

Der gestrige-Text in der(unser Resümee ) hat eine Fülle von Antworten ausgelöst.Erste Reaktionen auf Twitter benennen die größten Schwächen des Textes. "Man sollte Habermas nicht auf eine Stufe mit dem Äquidistanz-Pazifismus vonundstellen, meint Tobias Rapp im, der Habermas' differenzierte Argumentation nachzeichnet. Am Ende sei sie allerdings ratlos. Sie laufe darauf hinaus, dasssagen solle, ", es sind genug Menschen gestorben. Aber genau hier fangen die Probleme an, auf die Habermas keine Antwort hat:soll der Westen das sagen? Dem russischen Präsidenten? Nach allem, was man über die Telefonate von Olaf Scholz und Emmanuel Macron mit dem Kreml weiß, haben diese Versuche nicht sonderlich viel gebracht. Bleiben die Ukrainer. Aber kann das die Maßgabe des westlichen Handelns sein?"Christian Geyer beobachtet in der, dass Habermas Verhandlungen gutheiße, "ohne Wege aufzuzeigen, wie sie gelingen oder auchwerden könnten. Insofern eignet dem Text ein, das der politisch-moralischen Vehemenz seines Tenors eigentümlich entgegenläuft."Haarsträubend findet "abhs" in einem-Kommentar Habermas': "Hier schlafwandelt niemand in einen Abnutzungskrieg. Was für ein Popanz, tausenden von Profis in den demokratisch gewählten Regierungen Europas und Nordamerikas zu unterstellen, sie würden twitterverstrahlt um die schlagkräftigsten Rüstungslieferungen wetteifern und dabei mögliche Wege der Deeskalation gar nicht mehr wahrnehmen und schließlich verbauen. Die Herausforderung besteht gerade darin, gegen ein herabgewirtschaftetes, brutalisiertes und deshalbstandzuhalten,man nicht weiß, wie lange es nötig sein wird und welche Auswege sich finden könnten. Widerstand ist schlichtweg, wenn man nicht in fatale Abhängigkeiten und eine ständige Bedrohungslage geraten will."In der stört sich Michael Hesse vor allem daran, dass Habermas den Weg der westlichen Staaten, die versichern, die Ukraine so "lange wie nötig" zu unterstützen, als "" bezeichnet. Schon"war für den Gebrauch des Wortes 'Schlafwandler' kritisiert worden. Er bezog sich damit auf eine Aussage des damaligen britischen Kriegspremiers Lloyd George, die Staaten seien in den Weltkrieg unbeabsichtigt 'hineingeschlittert'. Ein früherer guter Bekannter und Gummersbacher Schulfreund von Habermas, der Historiker, hatte Clark massiv dafür kritisiert. Denn man verschleiere so besonders die deutscheim Juli 1914. Habermas scheint sich nun daran nicht zu stören. Und so unterstellt er der internationalen Staatengemeinschaft eine ähnlichewie dem imperial ausgerichteten Deutschen Reich vor dem Ersten Weltkrieg."Im begrüßt Gregor Dotzauer hingegen den Text, der "mitdie historische Verpflichtung des Westens analysiert, die Waffenlieferungen an ein Bemühen um kompromiss- und verlustbereite 'Verhandlungen' zu knüpfen (…) Habermas artikuliert sehr viel klarer als dievon links und rechts, dass die bellizistische Option allein auf Dauer nicht tragen wird. Man könnte ihm höchstens vorhalten, dass er gegenüber dem Rationalen wieder einmal das Agonale unterschätzt."Auch sonst gibt es heute eine MengeDiefragt einige Intellektuelle: "Wie soll das enden?"rät: "Wenn die Deutschen wirklich eine historische Schuld gegenüber den Russen empfinden, dann sollten die Deutschen den Ukrainernliefern, die sie brauchen. Wladimir Putin wird sein eigenes Volk ausbluten lassen, bis er besiegt ist."' Antwort lässt an Klarheit nichts zu wünschen übrig: "Ich wünsche mir einenfür die Ukraine, weil die Russen täglich Verbrechen gegen die Menschlichkeit verüben, die nicht ungesühnt bleiben dürfen." Ratlos in der Zirkuskuppel dagegen: "Es ist gewiss eine kontrafaktische Vorstellung, dass Russland und die Ukraine und der Westen. Nichts ist weiter von der Realität entfernt als ein solches Bild. Und doch gehört so etwas zum Aufribbeln der Verknäuelung."Einem Teil der deutschsprachigen Öffentlichkeit fällt es offenbar schwer,, stattdessen muss sich die schreibt der ukrainische Schriftstellerin derunter anderem mit Blick auf Schwarzer-Wagenknechts "": "Seine Wortwahl ist nicht untypisch für den deutschen Ukraine-Diskurs. Das Wort 'Bevölkerung' suggeriert, dass es wahrscheinlich dochgibt, wie es zum Beispiel der Altkanzler Schmidt 2014 behauptete, oder dass russischsprachige Ukrainer nicht dazugehören. Diese Vorstellung ist so hartnäckig, dass im Manifest sogar das 'traumatisierte Volk' in einem Atemzug mit den russischen Opferzahlen genannt wird. 'Der Angriff' auf die Krim ist nur einen Tick heftiger als die sonst üblichen Formulierungen '' oder 'Geländegewinn', mal ist vom ukrainischen Geländegewinn die Rede, mal vom russischen, als ginge es um ein Spiel, und Territorien wären der Preis. Da klingt auch die Idee nicht ganz verkehrt, die Ukrainer sollten doch nicht so kleinlich sein und."Außerdem: In derzeichnet Niklas Bender die bislang reichlich lahmezum Krieg nach - aber auch in Frankreich gibt es eine traditionelle und massivevieler Intellektueller und Politiker, die aufzuarbeiten wäre. In derdenkt der Militärstrategeüber denkbarenach.Der Traum von derist mitRücktrittsankündigung vorerst ausgeträumt, meint Daniel Zylbersztajn-Lewandowski in der. Sie habe eine dreifache Niederlage erlitten: "Zunächst ist es Sturgeons schottischer Nationalpartei SNP, die die Unabhängigkeit anstrebt, nicht gelungen, den britischen Supreme Court von einemzur Unabhängigkeit zu überzeugen. Eigentlich wollte Sturgeon das Referendum im Oktober 2023 abhalten lassen. Dann scheiterte sie erneut an der Regierung in Westminster: Das in Schottland beschlossene und hoch umstrittene Gesetz, das einefür trans Personen ohne medizinische Diagnose möglich machen sollte, wurde von der Zentralregierung blockiert." Und dann kam noch eine Korruptionsaffäre hinzu. Im notgedrungen weiter Vereinten Königreich ist Sturgeons Rücktritt, wie eine Presseschau deszeigt.Sehr bitter wiederholtin derden, die für viele Erdbebentote in der Türkei mitverantwortlich sei: "Wer nach dem Erdbeben Fragen stellte, hatte schnell die Polizei vor der Tür. Hätte der Sicherheitsapparat ebenso auf das Beben reagiert wie auf die Kritik, hätten Zehntausende überleben können. In der Geisteshaltung, mit der Stadtplaner inhaftiert wurden, weil sie gegen renditegetriebene Bautätigkeit und Bebauung von Erdbeben-Sammelplätzen protestiert hatten, war die Spitze der Katastrophenschutzbehörde Afad mit einembesetzt worden. Ebendiese Behörde lehnte zum Schutz der Opfer vor Kälte gespendete Fleecejacken ab, weil diese das Logo einer Biermarke trugen. Man könnte sagen, das Erdbeben legte auch denin Trümmer."Im-Gespträch mit Karen Krüger prangert auchdie sehr langsam einsetzende Hilfe an: "der Opfer hat die türkische Politik zu verantworten... In dieser Geschichte greifen sehr viele ungute Entwicklungen ineinander. Da ist zum einen diein der Türkei. Fast alles ist in den Händen Erdogans, seiner Leute, seiner Partei, der AKP. Das.""Seit 2014allein im Mittelmeer überbeim Versuch, Europa zu erreichen", schreibt der Soziologein der. Damit sei die Asylmigration nach Europa das Migrationssystem, das am meisten Tote fordere. Deshalb fordert er eine, das ein jährliches Kontingent für humanitäre Zuwanderung festsetzt und wirkungsvollereeinschließt. Vor allem aber plädiert er für die Verlagerung der Asylverfahren in: "Nirgends im internationalen Flüchtlingsrecht ist festgelegt, dass Asylbewerber das Recht haben, sich auszusuchen, in welchem Land sie Schutz erhalten wollen. Entscheidend ist, ob ein Drittstaat ein faires Asylverfahren garantiert und das Prinzip der Nichtzurückweisung (non-refoulement) in Verfolgerstaaten respektiert. Nur mit einer Verlagerung von Asylverfahren inkönnen die Aufnahmekapazitäten frei gemacht werden, mit denen eine großzügige Aufnahme von Schutzbedürftigen über humanitäre Programme möglich wird."