Peter Dinklage in Rebecca Millers Berlinale-Eröffnungsfilm "She came to me"





Heute Abend beginnt die. Philipp Bovermann von dersieht das Festival auf dem: Nicht nur löst sich der Potsdamer Platz, mit seiner früher hohen Kinodichte einst als Zentrum des Festivals konzipiert, wo sich öffentliches und Fachpublikum noch gut durchmischten, zusehends vor den Augen des Festivals in Nichts auf. Auch der Wettbewerb liefert kaum noch das, was ein Wettbewerb zumindest ansatzweise liefern sollte:. "Wer die meisten erst mal googeln muss, braucht sich nicht zu schämen. Estibaliz Urresola Solaguren, kennt die jemand? Zhang Lu, anybody?" Hinzu kommen Zweitverwertungen aus dem Sundance-Festival und eine Special Gala von "Tár", der bereits in Venedig gefeiert wurde - nur damitkommt: "Die schrumpfende Zahl großer Autorenfilme setzt entweder auf Social-Media-Marketing - der rund um die Festival-Wettbewerbe entfachte Presserummel verliert zusammen mit den klassischen Medienhäusern gegenüber Videoblogs, Influencern und Viraleffekten an Bedeutung - oder sie setzen auf Cannes. Und in Berlin landen die, deren Zahl durch die sinkenden Kosten digitaler Filmproduktion seit Jahren explodiert. Cannes und Venedig kriegen die Wolkenkratzer, Berlin das um sie herum sich ausbreitende."Auch-Filmredakteur Tim Caspar Boehme kriegt beim Blick auf den in Baustellen versinkenden Potsdamer Platz eher Depressionen als Euphorieschübe, aber tröstet sich mit dem Programm, das im Wettbewerb Neuentdeckungen und übers Festival verteilt Filme aus derundbietet.-Kritiker Daniel Kothenschulte sieht das Festival an einem "", denn "gerade das Arthouse-Kino kämpft nach dem Ende der Lockdowns um sein Überleben; die kommerziellen Streaming-Dienste bieten anspruchsvollen Filmemacherinnen und Filmemachern nur in wenigen Fällen sichere Häfen. Filmfestivals sind da." Und unter Chatrian "zieht sich mehr denn je eine Schneise zwischen einem auf Filmkunst orientierten Wettbewerb und populären 'Specials': Sie dienen mehr denn je dazu, Prominenz nach Berlin zu holen. Das Wagnis, das Festival mit einem Film aus dem Wettbewerb zu eröffnen, wird zugunsten eineraufgegeben." Auch Rüdiger Suchsland ist aufeher verzweifelt : Fürs internationale Fachpublikum gibt die Berlinale derzeit einab. "Es sind von der Berlinale keine Aktivitäten erkennbar, dem Festival irgendeinezu geben."In derund(der für denauch als Filmkritiker tätig ist) über diedes Festivals, das sie in diesem Jahr erstmals leiten. Fabian Tietke empfiehlt in derdas Forum-Programm "Fiktionsbescheinigung", das in Vergessenheit geratene deutsche Filme mitpräsentiert. Im verneigt sich Andreas Busche vor, die in diesem Jahr die Wettbewerbsjury der Berlinale leitetet. Andreas Hartmann berichtet in dervonin den Berliner Yorck-Kinos, die teils Spielstätten des Festivals sind. Ebenfalls in der lobt Michael Meyns die Kuratorenarbeit der vom Verband der deutschen Filmkritik veranstalteten "", die die Berlinale mit einem separaten Programm flankiert (dass Meyns im Vorstand des Verbands der deutschen Filmkritik sitzt, hat dieoffenzulegen versäumt).Der Filmproduzent, der unter anderemFestival- und Publikumshit "Triangle of Sadness" zu verantworten hat, spricht in derüber die sich ändernde Festivallandschaft und die. Europa hat es noch einigermaßen gut, aber jenseits des Atlantiks sei immer weniger zu holen, findet er: "Wenn Sie in den letzten Jahren die Auswahl-Entscheidungen betrachten, die in Toronto oder in Sundance getroffen wurden, gibt es für mich nur noch eine Erklärung - das sind Political-Correctness-Entscheidungen.." Und "mit dem Ziel, die breitesten, am einfachsten zu erwerbenden Zielgruppensegmente zu erreichen, sind die Streamingdienste standardisierten Formeln,und Remakes zum Opfer gefallen. Stream heißt Strömung, es geht um Datenmengen, nicht um Regisseure, sie werden von der Strömung erfasst. Das ist wie ein schwarzes Loch. Die Zukunft der Filmkunst liegt."Diehat akuten Reformbedarf. Das rufen seit geraumer Zeit nicht nur Branche und Filmkritik, sondern jetzt auch Kulturstaatsministerinin einem Gastbeitrag für diezum heutigen Berlinale-Auftakt. Der deutsche Film soll in Zukunft endlich wirklich alles auf einmal können: Wirtschaftlich solide, künstlerisch brillant, gesellschaftlich relevant und repräsentativ sein. Dafür schlägt Roth unter anderem eine modernisierte Entwicklungsförderung vor, eine Stärkung des künstlerischen und dokumentarischen Films sowie höhere Anreize, um Produktionen nach Deutschland zu holen oder hier zu binden. Außerdem will sie "diemit der Branche weiterentwickeln zu einer Filmagentur, diegebündelt übernehmen kann. Dazu gehört auch, dass wir über bessere und mehr Daten über Förderung und Verwertung verfügen. Das Ziel sind zügigere Verfahren und eine bessere Abstimmung zwischen wirtschaftlichen und künstlerischen Aspekten. Dafür soll dann auchdurch meine Behörde von dieser neuen Filmagentur wahrgenommen werden." In der listet Daniel Kothenschulte zahlreiche Baustellen auf, die die deutsche Filmförderung, aber auch derzu bewältigen haben.Außerdem: Im-Gespräch lässt der Bestsellerautor an der ebenfalls auf der Berlinale und wenig später imgezeigten Adaption seines Science-Fiction-Thrillers "Der Schwarm" kein gutes Haar: "." Die Agenturen melden , dassgestorben ist.Besprochen werden' Meta-Zombiekomödie "Final Cut of the Dead" ( Perlentaucher Tsp ),"Knock at the Cabin" ( critic.de ) und die deutsche, aufgezeigte Serie "A Thin Line" ( taz ) und ein neuer "Ant Man"-Superheldenfilm ( Tsp FAZ ). Außerdem erklärt die, welche Filme sich in dieser Woche lohnen und welche nicht.