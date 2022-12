Mit Sorge beobachtet Richard Brody, Chef-Filmkritiker beim, wie dasnach der Pandemie kein Publikum mehr findet. Der Abstand zwischen grellem Spektakelkino und künstlerisch ambitionierteren Filmen wird wirtschaftlich immer größer: Wer sich heute als Auteur etablieren will, dringt kaum mehr bis zu den Leinwänden durch - und auch kaum noch zu den Kritikern. "Viele Besprechungen zu 'Top Gun: Maverick' fühlen sich nachan. ... Das Potenzial, richtig Kasse zu machen, wurde so behandelt, als wäre alleine das schon ein künstlerischer Wert. Ein Wert jener Sorte, der einem die Wertschätzung für weit kühnere Filme, die riskieren, wesentlich verstörender zu wirken, wahrscheinlich austreibt. ... Doch die Zukunft der Kunst wird zunehmendzu finden sein. Dorthin wird sich der überwältigende Teil der kritischen Aufmerksamkeit hinrichten müssen - das heißt, falls Kritiker künftig noch den kreativen Fortschritt des Kinos reflektieren und sich nicht selbst dazu verdammen, einfach nurzu sein."Außerdem: Dierk Saathoff erinnert in deranMeisterwerk "Jackie Brown", das vor 25 Jahren in die Kinos kam, und die Fehde, dieseitdem mit Tarantino pflegt. Auf würdigt Daniel Gerhardt dieals Experimentierlabor des Serienfernsehens. Fritz Göttler meldet in der, dass ein US-Gericht die Klage einiger Filmfans zugelassen hat, die die Universal Studios auf Schadensersatz verklagen wollen, weil in einem Filmtrailer zwar die Schauspielerinzu sehen ist, aber nicht im dergestalt beworbenen Produkt.Besprochen werdenaufgezeigte Krimi-Knobelei "Knives Out 2: Glass Onion" mit Standard ),aufgezeigte Serie "Der Scheich" ( taz ), das Biopic "I Wanna Dance With Somebody" über(online nachgereicht von der FAZ ), die Serie "Tulsa King" mit TA ) undKrimi "Der denkwürdige Fall des Mr Poe" ( taz ).