Wajdi Mouawads abgesetztes Stück "Vögel" am Münchner Metropoltheater. Foto: Jean-Marc Turmes

Seit Wochen kocht in München der Streit um das Theaterstück "Vögel" des libanesisch-kanadischen AutorsEine Gruppe jüdischer Studenten wirft dem Stück Antisemitismus vor, das Metropoltheater setzte es sofort ab. In derfindet Rene Hofmann das Agieren der Politik nicht nur übervorsichtig, sondern: "Seither kursiert die verwegene Idee,solle beratschlagen, wie umgearbeitet oder eingebettet das Stück in der Stadt vielleicht doch noch gezeigt werden kann.also. Nicht nur die Kulturszene fürchtet, das Beispiel könne Schule machen. Womöglich nicht nur in München. Dort hat das Gerangel, wie diebesetzt sein soll, schon begonnen. Würde sie wirklich kommen, drohte die völlige Eskalation."soll neuer Direktor des Wienerwerden, melden Margarete Affenzeller und Stephan Hilpold imunter Berufung auf den ORF. Bachmann ist derzeit Intendant des Schauspiel Köln - und übrigens ausgezeichnet mit dem Nestroy-Preise für die Beste Regie mit einem Stück von Wajdi Mouawad (siehe oben) in Köln. Monatelang war der amtierende Burgtheater-Direktorim Ungewissen gelassen worden, ob sein Vertrag verlängert wird. Dass er gestern von sich aus hingeworfen hat findet Christine Dössel in dernur folgerichtig, zumal Kušej in mehrfacher Hinsicht angeschlagen war: "Die angeblich schlechte Stimmung ist das eine. Kušejs Performance als Burgtheaterdirektor das andere. Seine bisherige Bilanz schaut eher mau aus. Künstlerische Höhepunkte sind an dem Haus rar gesät, und wenn, dann kamen sie nicht von Kušej, der schon in Münchenhatte. Dass er zum Auftakt in Wien"Hermannsschlacht" inszenierte, mit welcher dereinst auch Claus Peymann an der Burg antrat, und zwar glorreich, mochte man als totale Unerschrockenheit oder Hybris ansehen, inhaltlich-ästhetisch war es eine seiner." Auch Margarete Affenzeller hält imKušejs Abgang für eine gute Entscheidung, auch wenn sie ihm diepositiv anrechnete.Gegen die Theaterkrise haben die Münchner Kammerspiele einen Popup-Store des feministischeneröffnet, mitten hinein in die Maximilianstraße mit ihren Edelboutiquen. Für die bildet sich Marlene Knobloch gern weiter, abends bei der Diskussion zu Fürsorge und Liebe im Kapitalismus erfährt sie, was sie alles an Care-Arbeit leistet: ". Telefonieren ist Arbeit. 'Wenn du deinem Freund zuhörst, kann das als Arbeit gedeutet werden', sagt er, ich könnte schließlich in der Zeit 'Netflix schauen'."Besprochen werdenInszenierung "Wie es euch gefällt" an der Wiener Burg (),Weihnachtsoper "Amahl und die nächtlichen Besucher" in Wien ( SZ ),"Sonnambula" im Teatro Real in Madrid ().