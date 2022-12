Nach dem russischen Desaster auf dem Boden schießt Russland die ukrainische Bevölkerung aus der Distanz mit iranischen Raketen in. Immerhin hat die Biden-Regierung jetzt die Entscheidung getroffen, die Ukrainer mitauszustatten, berichtet . In den nächsten Tagen sollen die Waffen geliefert werden, ukrainische Soldaten werden in Deutschland ausgebildet: "Das System gilt weithin als eine derzur Verteidigung des Luftraums gegen ankommende ballistische Raketen und Marschflugkörper sowie einige Flugzeuge. Aufgrund seiner großen Reichweite und seiner Fähigkeit, in großer Höhe zu operieren, kann es russische Raketen und Flugzeugevon ihren beabsichtigten Zielen in der Ukraine abschießen." Auch Britannien will Waffen mit größerer Reichweite liefern, meldet Inna Hartwich zeichnet in derein kleines Psychogramm, der seine rituelle Jahrespressekonferenz und die ebenso rituelle Publikumsbefragung im Fernsehen abgesagt hat und sich in seinemzu verlieren scheint: "Putin schwebt über den Dingen und hat sich längst von dem Gedanken verabschiedet, er schulde jemandem. Nicht einmal seinem Volk, das er lediglich dafür braucht, seine irren Pläne von einem Großrussland zu verwirklichen. Das Offensichtliche, was in seinem Land und auch in der Welt durch seine Politik geschieht, übergeht er und fühlt sich dabei ausgesprochen stark. 'Glauben kann man niemandem, glauben kann man nur mir', sagte er vor wenigen Tagen tatsächlich bei einer Pressekonferenz."Wladimir Putin hat mit seinen Massenmordenin der Ukraine angefangen, sondern. Es folgten Georgien, Syrien, die Ukraine 2014., die Putin jahrzehntelang als "Partner" behandelt haben, haben sich insistiert der franzlösischeh Politologe Nicolas Tenzer auf der Website des Thinktanks "Terra Nova": "Sie haben nicht aufgehört, die in Russland selbst von Anna Politkowskaja, Natalja Estemirowa, Boris Nemzow und vielen anderen und in Frankreich selbst seit Anfang der 2000er Jahre vor allem von André Glucksmann undausgesprochen wurden. Sie verhöhnten gewissermaßen nicht nur die Opfer undvor den Massengräbern, sondern schoben auch auf strategischer Ebene all jene beiseite, die mit Nachdruck den Krieg kommen sahen. Wie Thérèse Delpech 2005 in 'L'ensauvagement' schrieb: 'Erinnerung an Verbrechen ist eine Voraussetzung für die internationale Sicherheit.'"Der Korruptionsskandal im EU-Parlament ist ein schwerer Schlag für. Denn im Zentrum der Ermittlungen, berichtet in derLuzi Bernet, stehen "das Netzwerk des langjährigen früheren Europaparlamentariers", der erst bei den Sozialdemokraten und dann bei den Kommunisten war, undsowie die NGOs der beiden Politiker, "Fight Impunity" und "No peace without Justice": "Die Affäre beunruhigt Italiens Linke, dievon Ende September ohnehin auf Identitätssuche ist. Vor wenigen Tagen erst musste sie zusehen, wie eine ihrer neuen Lichtgestalten, der gerade gewählte Abgeordnete, ein junger Politiker mit ivoirischen Wurzeln, in den Strudel einer undurchsichtigen Geschichte um seine Frau und deren Mutter geriet. Und nun wird mit dem Skandal, in den linke Politiker, Gewerkschafter und Menschenrechtsorganisationen involviert sind, das ganze 'der italienischen Linken' akut bedroht, wiekommentiert. Italiens Rechte mokiert sich bereits darüber, dass ausgerechnet jene Kreise, die sich oft als Verfechter der Moral aufspielten, nunmehr Protagonisten einerseien."Diefasst nochmal zusammen, was wir bisher über die festgesetzte ""-Truppe, viele ehemalige Soldaten und Beamte darunter, wissen: "Neuer Reichsführer sollte Heinrich XIII. Prinz Reuß werden, auf dessen Schloss in Bad Lobenstein in Thüringen der 'Rat' mehrmals tagte. Malsack-Winkemann war in der Schattenregierung als Justizministerin vorgesehen, Rechtsanwalt Tim Paul G. als Außenminister, Tenor René R. als Kulturminister, Ärztin Melanie R. als Gesundheitsministeria, und 'Astrologin' Ruth L. sollte für '' zuständig sein." Die Manie,, deren Namen bekannt ist, nicht zu benennen, macht solche Artikel inzwischen allerdings fast unlesbar.Heute Abend findet das historische Halbfinalspiel zwschen den Fußballnationalmannschaften vonstatt. Rechtsextreme schüren Angst vor Randale. Aber das Verhältnis zwischen Frankreich und Marokko istals das zwischen Frankreich und Algerien, schreibtKorrespondentin Michaela Wiegel. Viele Franzosen marokkanischer Abstammung spielen in der französischen Öffentlichkeit eine Rolle: ", der an der Sorbonne die Geschichte Nordafrikas lehrt, verweist auf ein weiteres Phänomen: Frankreich habe seit 1956 jährlich 30.000 marokkanische Studenten ausgebildet. Eliteschmieden für Ingenieurs- und Informatikberufe wieoder Centrale nehmen viele marokkanische Studenten auf.titelte kürzlich über den 'unverschämten Erfolg der Marokkaner bei den Aufnahmeprüfungen'. Von den inzwischen 40.000 marokkanischen Studenten bleiben viele für immer. 'Das ist ein anderes Publikum als die Einwanderer aus dem ländlichen Milieu', sagt Vermeren."Leicht überfrachtet klingen die Fragen, die Nils Minkmar in deranlässlich des Spiels stellt: "Ist dieser Abend vielleicht das Datum, das den, während sich ganz Afrika am Erfolg des Teams aus dem Maghreb freut? Oder markiert er den Beginn einerüber das Mittelmeer hinweg?"Einerseits möchte sichder EU anschließen. Andererseits verbreitet sich unter dem Einfluss des mächtigen Oligarchen Bidsina Iwanischwili ein neuer und paradoxer Weise russophiler Nationalismus mit der üblichen antiwestlichen Stoßrichtung, erzählt der in Berlin arbeitende Literaturwissenschaftlerin der: "Diese antikoloniale Rhetorik entbehrt jedoch jeder Grundlage der Kolonialismuskritik. Denn es ist das oligarchische Kapital Iwanischwilis, dem sich Georgien politisch und wirtschaftlich unterwirft und das sich nun auf den Weg macht, es auch kulturell zu unterwerfen. Die Innenpolitik Iwanischwilis hat bereits. Anders als die Ukraine und Moldau hat Georgien keinen Kandidatenstatus der EU bekommen."