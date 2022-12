Natürlich unter Wasser: "Avatar - The Way of the Water"

, Leiter der Kurzfilmtage Oberhausen, ärgert sich in einem großen-Essay mächtig überund: Die amtierende Kulturministerin und ihre Vorgängerin verschleppten das nötige Update derund vergeudeten damit wertvolle Zeit, gerade so als gäbe es keine: "Die Umdeutung von wirtschaftlichem Unvermögen in kulturelle Relevanz hat nun volle Fahrt aufgenommen. Niemals war so viel von 'Filmkunst' und 'Kinokultur' die Rede wie heute, seit davon kaum mehr etwas übrig ist. Die Frage, was kulturell relevant ist und wie man es ausweisen müsste, darf selbstverständlich nicht beantwortet werden, denn die Antwort wäre. Bessere Filme braucht und will hier keiner, könnte auch keiner herstellen, keiner erkennen. ... Die Kinowirtschaft in Deutschland macht ihre Geschäfte sowieso nicht mit deutschen Filmen, allerzum Trotz, die unentwegt auf uns niedergehen. 'Top Gun: Maverick', Aufguss eines Films von 1986, ist derzeit Maßstab und Hit. Das hält diese Bande nicht davon ab, unverfroren auf Förderentscheidungen Einfluss nehmen zu wollen, damit Filme, die ihnen nicht passen, 'so früh wie möglich aus der Förderung verschwinden'. So weit kommt's noch, dass die Kinowirtschaft bestimmt, was gefördert wird."Ziemlich viel Geld verdient hat die Kinowirtschaft vor dreizehn Jahren mit3D-Pionierfilm "Avatar", dessennun wider Erwarten doch noch in die Kinos kommt. Das nahezu vollständig mit CGI und Motion-Capturing-Verfahren produzierte Bombast-Vehikel setzt effekttechnische Standards, staunt Barbara Schweizerhof insbesondere über die weiten Strecken, die der Filmspielt: "Von den Meerestieren, den Pflanzen, den Wellen und Strömungen bis hin zu den einzelnen Tropfen auf den Gesichtern und Haaren der Helden und Heldinnen fließt, schwimmt und taucht alles mit einer visuellen Selbstverständlichkeit, die förmlich in die Leinwand hineinzieht." Große Begeisterung auch beiNicolai Bühnemann: "Dass 'Avatar - The Way of Water' dasgeworden ist, das der Vorgänger gerne gewesen wäre, liegt an der, aber auch daran, dass Cameron den Ethno-Kitsch, an dem auch diesmal kein Mangel herrscht, mit einerkonterkariert, die sich zuerst gegen die walartigen Wesen, dann gegen das Publikum selbst richtet." Auch-Kritikerin Kathleen Hildebrand findet: "Nie hatüberzeugender ausgesehen", allerdings hätte sie dem Treiben "ein originelleres Drehbuch" gewünscht. Satt kommt-Kritiker Andrey Arnold aus dem Kino: "Während geringere Attraktionsdrechsler uns dreist nährstoffarme Grütze ins Gesicht klatschen, serviert Cameron ein."Jan Küveler würdigt Cameron in derals großen Antriebsmotor des Blockbusterkinos, der immer einen noch aufwändigeren und gigantischeren Film drehen muss. "Die untergründige Botschaft des Films ist wie gemacht für Grüne und die 'Letzte Generation': Menschliche Spitzentechnologie und terraformerische Ambition muss sichund dennotwendig geschlagen geben. Angesichts des enormen technischen Aufwands" wirkt dies auf Küveler aber "." Das denkt sich auch Andreas Scheiner in derDietmar Dath von der deutet den übergroßen Film vom Kleinklein der sozialen Zumutungen im Alltag der Benachteiligten her, die zur Ertragsmaximierung fortlaufend quantifiziert und optimiert werden: "Ob das Ding damit alle Kassen knackt oder in einem Floploch versinkt, hängt freilich davon ab, ob es noch genügend Zahlungswillige gibt, die außerhalb der zermürbenden Tortur zwischen Langeweile und Hektik, Überstunden und Arbeitslosigkeit, die wir 'Gegenwart' nennen, nochbesitzen. Näheres dazu in den."Außerdem: Helmut Hartung berichtet in dervom anhaltenden Gewerkschaftsstreit zwischen demund. Besprochen werdenSchweizer Oscarkandidat "Drei Winter" ( Zeit ), die Gangsterserie "The Offer" ( ZeitOnline ) und die aufgezeigte True-Crime-Serie "Mord im Auftrag Gottes" ( taz ).