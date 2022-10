Bild: "Soheila Sokhanvari, Wild at Heart (Portrait of Pouran Shapoori), 2019. © Soheila Sokhanvari, courtesy Kristin Hjellegjerde Gallery.

Bild: Eliza Douglas in Moscow, February 12, 2022. By Anne Imhof. Directed by Jean-René Étienne and Lola Raban-Oliva. Courtesy of the artist, Galerie Buchholz & Sprüth Magers.

Wie die "" der aktuellen erscheinen Jonathan Jones imdie 31aus dem Iran vor 1979, die die Künstleringemalt hat und denen das Londoner Barbican Center derzeit eine Ausstellung widmet: "Ihre Gesichter, die alten Fotografien entnommen sind, sind in Schwarzweiß gehalten. Sokhanvaris Gemälde geben der modernen Tradition der fotobasierten Malerei einen persischen Anstrich. Sie tut das mit einer, betont die Unbeholfenheit alter Schnappschüsse und geht auf Unvollkommenheiten ein, um diese Frauen für uns lebendiger zu machen. Ihr Gemälde von Mahvash betont die lachende Spontaneität und nicht das glatte gute Aussehen, obwohl Mahvash in den 1950er Jahren einwar, das so beliebt war, dass Szenen ihres Tanzes in amerikanischeeingefügt wurden. Diese monochromen Gesichter sind in psychedelische Ausbrüche intensiver Farbe gesetzt."Es geht weniger um Jugend als um einen "" inaktueller Ausstellung "Youth" im Amsterdamer Stedelijk Museum , warnt Laura Helena Wurth in dervor. Und anders als in anderen Imhof-Schauen dominiert hier nicht nach das Spektakel, sondern Wurth ist ganz auf sich allein gestellt: "Die Szenerie des zweiten Ausstellungsteils ist in rotes Licht getaucht. Der beißendeliegt in der Luft, an Schienen befestigte, bewegliche Lautsprecher schicken einen treibenden Sound durch den Raum. Die Spinde werden hier abgelöst von gestapelten Autoreifen, Wassertanks und leeren Lagerkisten, die wieder einformen. Manchmal findet man eine Vitrine mit Motorradhelmen, manchmal begegnet einem sogar ein ganzes Motorrad. Auch hier sind immer wieder kabinettartige Nischen zu entdecken, in denen nur noch die herumliegenden Dosen und die durchgelegene, schmutzig-gelbe Matratze darauf hinweisen, dass hier vor Kurzem noch jemand geschlafen oder doch zumindest gelegen haben muss. Man watet durch dieses Labyrinth und wird dabei."Für dieblickt sich Boris Pofalla in der pum. Zunächst einmal atmet er auf: Noch immer machen die jungen polnischen Künstler, was sie wollen: "Düstere, körperliche Kunst, viel, alle Medien." Und doch sieht es in Polens Kulturszene finster aus, konstatiert Pofalla. Verträge mit progressiven Museumsdirektoren werden vom Kulturministerium nicht verlängert, ersetzt werden sie von unbekannten, aber. Wird Polen ein? Pofalla fragt in der Kunstszene nach, etwa bei dem Kunsthistoriker: "Smart seien sie, die neuen, das findet auch Sienkiewicz. Es gebe keinen großen Moment der Machtergreifung, der Widerstand erzeugen würde, sondern ein allmähliches Verschwinden von Freiräumen., sie stellen weiter in den übernommenen Museen aus, nehmen Stipendien und Preise an. 'Die Leute müssen von irgendetwas leben', sagt Sienkiewicz."Außerdem:und, zwei Mitglieder von, erhalten einean der Hamburger Kunsthochschule, meldet derDie Deutsch-Israelische Gesellschaft: Ihr Präsident Volker Beck schrieb, "diese sei ein 'für die deutsche auswärtige Kulturpolitik und das Bekenntnis zu Israels Sicherheit und Existenz im Koalitionsvertrag: 'Die Sicherheit Israels ist für uns Staatsräson.'' Außerdem widerspreche die Entscheidung dem Beschluss des Deutschen Bundestages zur anti-israelischen Boykottbewegung." Durch Kriege und Repressionen musste das Goethe-Institut seine Arbeit in immer mehr Ländern einstellen, dafür findet im Berliner Kunsthaus Acud aktuell das "Goethe-Institut im Exil" mit ukrainischer Kunst, Literatur und Musik statt, berichtet Patrick Wildermann im. Besprochen wird die Ausstellung "Kingdom of the Ill" im Museion in Bozen ).