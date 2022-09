. ist tot. Die Zeitungen quellen über mit Rückblicken und Würdigungen. Kritik am Königshaus ist in diesen Tagen tabu. In der erklärt die in Berlin lebende Britin Elizabeth Rushton, was der Tod ihrer Königin für die Briten bedeutet - auch wenn sie keine Anhänger der Monarchie sind: "Ungefähr 13 Prozent der britischen Bevölkerung ist über 70 Jahre alt. Das bedeutet, der restlichean eine Zeit mit einem anderen Staatsoberhaupt, mit überhaupt irgendjemanden anderem an der Spitze des Landes. Sie kennen nichts anderes als das zweite elisabethanische Zeitalter. Nicht nur deswegen hat die Queen für ein Gefühl der Sicherheit,gesorgt. Im Laufe ihrer Regentschaft hatte Großbritannien 15 Premierminister - der erste,, wurde 101 Jahren vor der neuen Premierministeringeboren. Die Queen symbolisierte eine, zum goldenen Zeitalter des Empires, das trotz aller historischen Schwierigkeiten immer noch von vielen Briten als 'happy and glorious' bezeichnet wird, wie die britische Nationalhymne beschreibt."Bei den Parlamentswahlen inam Sonntag könnten die rechtspopulistischenals zweitstärkste Partei zum Zünglein an der Waage einer Regierungsbildung der Konservativen (die auf Platz drei liegen) werden, berichtet in derReinhard Wolff: "Mit ähnlichem Nachdruck, mit dem der Konservativen-Vorsitzende Ulf Kristersson vor vier Jahren eine Zusammenarbeit mit den Schwedendemokraten als 'absolut unvorstellbar' ausgeschlossen hatte, befürwortet er sie nun als. Er lobt sie mittlerweile sogar dafür, dass sie als einzige Partei darauf beharrt hätten, 'dass wirhaben dürfen'."Ein Grund, warum die Schwedendemokraten so gut dastehen, hat mit der Kriminalität vieler Gangs zu tun, die Schweden eineingebracht hat (mehr dazu in einer Reportage von gestern). Aber die Kriminalität hat einen sozialen Hintergrund, erklärt im beistehenden Interview der Journalist und Autor, der 1991 mit seinen Eltern selbst als Flüchtling aus dem Kosovo nach Schweden kam: "Mein Vorteil war, dass ich in einer damals nochzur Schule gegangen bin. Da waren viele schwedische Kinder und einige, die ausländischen Hintergrund hatten. Meine Schwester und ich haben, so konnten wir uns leicht etablieren. Für Eltern kann das schwer sein, aber meine hatten Glück: Sie hatten eine Art Lotsen, einen schwedischen Bekannten. Nils lud uns zu sich nach Hause ein, und wir luden ihn zu uns ein. Das schaffte eine Verbindung, die für meine Eltern entscheidend war." Inzwischen seien jedoch viele Wohngebiete ethnisch homogenisiert, die Jugendlichen dort fühlen sich von der schwedischen Gesellschaft ausgeschlossen.