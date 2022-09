Angst vor dem freien Geist: Jafar Panahi in "No Bears"

Ana de Armas ist Norma Jean Baker ist Marilyon Monroe ist Projektionsfläche: "Blonde"

ist es erneut gelungen, trotz Arbeitsverbot einen Film im Iran zu drehen und außer Landes zu schmuggeln, schreibt -Kritiker Daniel Kothenschulte voller Bewunderung für den Mut des Regisseurs. Dessen Film "No Bears" habe beimerhebliche Chancen auf einen Goldenen Löwen: "Wieder gelingt es Panahi, gleichzeitig den Blick auf die Fesseln der Diktatur zu lenken und dem für ihn so typischentreu zu bleiben. In der komplexen, aber leichthändig arrangierten Filmerzählung übernimmt er selbst die Rolle des Regisseurs Jafar Panahi, der sich in einem Dorf an der Grenze zur Türkei eingemietet hat. Über eine wacklige Internetverbindung leitet er eine Filmcrew, die auf der anderen Seite ein Flüchtlingsdrama dreht. Doch die Wirklichkeit will sich aus dem Film nicht aussperren lassen. ... Der Titel verweist auf eine Beschwichtigungsfloskel gegenüber unsichtbaren Gefahren. Welchemuss die iranische Regierung vor seinemhaben und sicher auch vor einem Löwen, den er nun in Abwesenheit gewinnen könnte."





In Venedig gezeigt wurde auchauf gleichnamigem Roman beruhendes Biopic "Blonde" über- oder doch über Norma Jean Baker, die Frau, die Monroe war? Dem Regisseur gelingt es jedenfalls, mit seinem hochgradig stilisierten Vexierspiel über Identität die Filmkritik ziemlich zu beschäftigen, etwa wenn es die Kamera selbst ist, die ineindringt. Hier "manifestiert sich besonders krass, um was es Andrew Dominik geht: dieund den Missbrauch von Marilyn Monroe durch den 'male gaze'", schreibt Felicitas Kleiner im-Kritiker Tobias Kniebe fühlt sich durchgeschüttelt, verweist aber auch darauf, dass der Film zuweilen ziemlich spekulativ ist: "Man muss sich dann aber auch wieder losreissen und daran erinnern, dass nun wirklich niemand dabei war, wenn Marilyn Monroe etwa mit Präsident Kennedy allein war." Der Film folgt der "Kolportage", hält auch Andreas Busche vomfest. Soghaft ist der Film zweifellos, "aber dieserist noch sichtlich ein Produkt der Vor-MeToo-Ära, selbst in Dominiks Interpretation. Eine Regisseurin hätte eine andere Erzählung für Norma Jeane gefunden, die sich nicht wie einanfühlt." FürLutz Meier zeigt sich in dem Film eher die schlechte Seite der Netflixisierung des Kinos: "Der Film gibt vor sich der Introspektion der Hollywood-Schauspielerin zu widmen. In Wahrheit aber wirkt er bei allem, was Innensicht sein soll,, weidet sich an deranstatt sie zu erklären. So tut er seiner Figur noch einmal all das an, wovor er sie zu schützen vorgibt." Maria Wiesner feiert in derderweil, die für ihre Darstellung lange, sehr lange recherchiert habe.Nach Vorwürfen deshabe sich bei den Dreharbeiten zu seinem neuen Film, dem Pädophilendrama "Sparta", gegenüber den Kinderdarstellern und deren Eltern nicht umsichtig genug verhalten, hat das Filmfestival Toronto die Weltpremiere des Films abgesagt, melden die Agenturen. Im geht Bert Rebhandl auf problematische Aspekte der Seidl'schen Filme ein, die ihrem Publikum - aber auch den porträtierten Menschen darin - mitunter einiges abverlangen. Da essind, die erhebliche Vorwürfe erheben, komme noch ein weiterer Aspekt hinzu: Seidl verschwieg offenbar, dass seineist. "Wenn es Seidl tatsächlich, wie er selber schreibt, darum ging, einen Mann in dem Zwiespalt zu zeigen, ob er seiner unzulässigen Neigung nachgeben soll, dann mussten die Buben in Rumänienspielen, bei der es sehr darauf ankommt, dass sie unbewusst ist. Das Machtverhältnis zwischen Erwachsenem und Kind, das in der Pädophilie sexuell aufgeladen ist, wiederholt sich also in der Konstellation zwischen dem Regisseur und den Darstellern."Außerdem: Für erzählt Silvia Hallensleben diein Deutschland. In der Langen Nacht im widmen sich Georg Metz und Markus Metz dem Leben und Werk. Besprochen werden' "L'état et moi" mit Jungle World ) und die deutsche Erstveröffentlichung der gesammelten Filmgespräche zwischenund taz ).