In #Russia, the FSB security service found alleged assassins of Nazi propagandist Dugina in less than 2 days.



Yet, the FSB are searching for killers of politician Nemtsov for 2,733, of civic activist Estemirova for 4,786, and of journalist Politkovskaya for 5,798 days. pic.twitter.com/cR5h2hUSf8 - Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) August 22, 2022

-Korrespondentin Inna Hartwich berichtet aus Moskau über Spekulationen nach dem Mordanschlag auf: "Der Anschlag, der höchstwahrscheinlich Duginas Vater gegolten hat, zeigt mit und ohne die ominöse Partisanengruppe auf. Wären es ukrainische Geheimdienstler, wie Russland das darstellt, so müsste sich Moskau fragen, wie gut russische Sicherheitsbehörden eigentlich arbeiten. Die blutige Tat ereignete sich nicht weit von der Gegend entfernt, in derleben." In einem Kommentar ergänzt Hartwich: "Der Mord an der 29-Jährigen dürfte für einein Teilen der russischen Elite sorgen. Die Konservativen fühlen sich angesichts solcher Terrorakte nicht sicher und dürften von Russlands Präsident Wladimir Putin eine härtere Gangart gegenüber der Ukraine, aber auch gegenüber Kritiker*innen des russischen Regimes im In- und Ausland verlangen."Friedrich Schmidt und Reinhard Veser haben für diemit dem Nawalny-Mitarbeitergesprochen, für den vor allem der- ein Reichenvorort westlich von Moskau - Symbolkraft hat: "Dass dort ein solcher Anschlag verübt werden könne, sei für Putin und seinen Geheimdienst noch schmerzhafter als die."Der FSB war sehr schnell dabei,für das Attentat verantwortlich zu machen. Alles andere wäre ja auch noch peinlicher, meint Frank Nienhuysen in der: "Offenbar sollen mit dem rasch verbreitetenim Mordfall Dugina zugleich Spekulationen verscheucht werden, dass auchdes Kriegs ein Motiv haben könnten. Solche hatten sich zunächst dazu bekannt. Und es kursierten sogar nicht nur in der Ukraine, sondern vereinzelt auch in Russland Gerüchte, der FSB selbst könnte seine Finger im Spiel gehabt haben. Es ist nicht die Zeit von Vertrauen und Gewissheiten."Viele Experten bestreiten, dass der Eurasianisteinen direkten Einfluss auf Putin habe. Das heißt aber nicht, dass er überhaupt keinen Einfluss hat, schreibt Gideon Rachmen in der: "Ingenießt er große Bekanntheit. Er hat aus seiner vermeintlichen Nähe zu Putin - und seinen Sprachkenntnissen (er spricht fließend Englisch und Französisch) - Kapital geschlagen, um sich eine beachtliche internationale Rolle aufzubauen. In China, demund derist Dugin zum Sprecher und Koordinator derjenigen geworden, diezerstören wollen. In Europa und den USA hat er Kontakte zugeknüpft und sich als Verbündeter im Kampf gegen den 'Globalismus' positioniert.""Was genau soll eigentlich dasin der Ukraine sein?", fragt in derChristoph B. Schlitz angesichts der nach wie vor mageren Geld- und Waffenlieferungen aus dem Westen. Und kritisiert vor allem die: "Warum liefert Deutschland nicht endlich? Das Argument, man habe gegenüber der Nato Verpflichtungen, ist ein Vorwand: Russland wäre auf mittlere Sicht gar nicht in der Lage, ein Nato-Land anzugreifen. Warum also schickt Berlin die hochwertigen Waffen nicht dahin, wo sie am dringendsten gebraucht werden? Dorthin nämlich, wo angeblich die Freiheit des Westens verteidigt wird: in die Ukraine. Man muss es so deutlich sagen: Kanzler Scholz begeht."