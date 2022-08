Im Berliner Ensemble erklärte sich eine ganze Reihe von Schriftstellern und Journalisten unter der Ägide desmitsolidarisch und lasen Texte des Schriftstellers, berichtet Andreas Platthaus in der. Diese erste öffentliche Veranstaltung des neuen PEN-Vereins "ist geglückt. Wegen der gebotenen Sachlichkeit." Es gab "keine Seitenhiebe gegen die Konkurrenz. Auch kein Selbstlob für die eigene Leistung, stattdessen Dank ('mit einem Seufzer', so Menasse) an die Personenschützer des Landeskriminalamts und die Berliner Polizei. ... Mit der in Istanbul geborenen deutschen Anwältintrat eine Aktivistin auf, die sich alsvorstellte: 'Ich bin überzeugt, dass weder Gott noch unser Prophet durch die 'Satanischen Verse' beleidigt sind.'" Jakob Hayner resümiert in der: "Dass Schriftsteller in Verbundenheit mit Salman Rushdie vor Publikum aus seinen Texten lesen, ist mehr als eine Solidaritätsbekundung. Es geht um die gemeinsame Grundlage des Schreibens selbst:- gegenüber der Gewalt." Es war ein Abend, der zeigte, "dass so ein Anschlag, erst recht uns Schreibende", lautet Gerrit Bartels' Fazit imhat in Berlin eine Laudatio aufgehalten, berichtet Gerrit Bartels im. Anlass dazu bot die Präsentation von Sarrazins neuem Buch "Die Vernunft und ihre Feinde". Dabei redete der Schriftsteller sich wohl witzelnd in Rage und zieh die Republik des Habeckens und Baerbockens, hält Mara Delius in derfest: "." So recht fanden der Lobende und der Gelobte im Tonfall allerdings nicht zusammen, berichtet Andreas Kilb in der: "Tellkamp wütet, Sarrazin doziert." Von der Veranstaltung berichten außerdem Alexander Kissler ( NZZ ), Sebastian Engelbrecht ( Dlf Kultur ) und Cornelius Pollmer in derAußerdem: Der Schriftsteller setzt in dersein Kriegstagebuch ausfort. In der porträtiert Cornelia Geißler den Schriftsteller, dessen Neukölln-Roman "Hund Wolf Schakal" Benjamin Stolz im rezensiert . In der plaudert der Comiczeichner über sein Marsupilami-Abenteuer "Das Humboldt-Tier". Die Schriftstellerin verrät derihre schlimmste Lesung.Besprochen werden unter anderem"Vier Tage, drei Nächte" ( SZ Dlf Kultur ),' undBiografie über den Bauhäusler Freitag ),"Was man jetzt noch tun kann" ( Standard ) und"Die geheime Reise" ( FAZ ).