Vollkommen schockiert ist der ukrainische Autor und Musiker, nachdem er die Fotos aussah. "Dafür gibt es keine Worte, in keiner Sprache der Welt. Das übersteigt alles", schreibt er in seinem von Berlin aus geführten Kriegstagebuch im. "Die Menschen, die das gemacht haben, kann man nicht verstehen. ... Wird es in Deutschland noch Menschen geben, die es danach wagen, von 'Putins Krieg' zu sprechen? Man kann es nicht oft genug sagen, laut, klar und deutlich - wir haben es hier mit demzu tun, den russland (ab jetzt sollte der Name dieses Landes nur noch kleingeschrieben werden) mit den Händen seiner Bürger betreibt. Am Massaker von Butscha ist russland schuld. Am Massaker von Butscha sind russen schuld."In seinem in derveröffentlichten Kriegstagebuch ausdavon, wie der Freund seiner Tochter unter grotesken Umständen verhaftet wurde, weil das von irritierten Nachbarn herbeigerufene ukrainische Militär ihn für einenhielt. "Am nächsten Tag ließen sie Witalik frei. Jetzt leben wir also alle zusammen: vier Menschen, fünf Katzen und eine Maus, die eigentlich ein Zwerghamster ist. Die verängstigten Nachbarn - ich hoffe, dass sie alle überleben werden - werden ihren Kindern und Enkeln eineüber den Tag erzählen, an dem sie Spione überfallen haben, die feindlichen Flugzeugen Signale gaben.."Junge lateinamerikanische Schriftstellerinnen wieundbeleben dieneu, schreibt Hernán D. Caro (online nachgereicht) in der: "Zunächst war das nur eine kuriose Randerscheinung, inzwischen ist es ein Phänomen, das unterschiedliche Namen bekommen hat: 'lateinamerikanischer Gothic', 'anomaler Realismus', 'feministischer Horror'. Aber wie man es auch nennen mag, diese Begriffe verbinden jedenfalls die Werke gleich mehrerer Schriftstellerinnen, die Kennzeichen des Horrorgenres verwenden, neu interpretieren, neu besetzen, um damit die dunklen Seiten Lateinamerikas genauso fesselnd wie verstörend ins Licht zu holen. ... Was ihre Geschichten so furchteinflößend macht, ist der oft bloß angedeutete Bezug auf reale Missstände, aufund die Gleichgültigkeit - oder Brutalität - seiner Institutionen."Außerdem: Für die porträtiert Karin Janker den portugiesischen Schriftsteller , dessen Roman "Aber wir lieben dich" einen 2006 begangenen Mord an einer Transsexuellen in Portohandelt. Ilma Rakusa ( NZZ ) und Michael Martens ( FAZ ) gratulieren dem Schriftsteller zum 90. Geburtstag.Besprochen werden"Aufruhr der Meerestiere" ( Standard ),"Die Herzog August Bibliothek. Eine Geschichte in Büchern" ( SZ ) und"Der Duft der Blumen bei Nacht" ().