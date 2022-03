Nein, nicht der Sänger von The Cure, sondern Robert Pattinson als "The Batman"

Nein, nicht noch ein Batman, sondern Paul Schraders "The Card Counter"

Das Filmfestival vonhat angekündigt, bis zum Rückzugaus derkeine russischen Delegationen mehr zu empfangen, daneben boykottiert auch die US-Filmindustrie Russland, weiterhin gibt es Friedensaufrufe etwa seitens der Berlinale. Doch "wozu sind solche Appelle gut", fragt sich Christiane Peitz im. Das Kind werde zu oft mit dem Bade ausgeschüttet, zumal sich zahlreiche russische Filmschaffende ebenfalls gegen den Krieg positioniert haben. "Es ist das eine, offizielle russische Delegationen für unerwünscht zu erklären, wie Cannes es jetzt tut. Aber es ist etwas anderes,vom Europäischen Filmpreis auszuschließen. Der Krieg verbietet Nuancen? Es ist angemessen, wenn die westliche Welt prominente Putin-Unterstützer wie den Dirigenten Valery Gergiev jetzt nicht auftreten lässt. Aber es darf wedergeben noch einenall derjenigen, die sich alsaussetzen, wenn sie protestierten."Ein Asphaltgedicht in nächtlichem Schwarz: Von' neuer-Variante ist-Kritiker Markus Keuschnigg völlig umgehauen . "Selten hat ein dermaßen teurer, popkulturell derart zentraler Film es gewagt, so sehrmachen zu wollen" - und das ist positiv gemeint: "So eng die nur von kaltem Neonlicht beschienenen Gassen sind, so labyrinthisch die Wohnungen und Lokale, so vielgliedrig ist auch die Erzählung selbst, ausgebreitet über drei Stunden, angelehnt an ambitionierte Neo-Noirs. ... Weniger zählt hier der einzelne Handlungsstrang als die Summe von allen, montiert zumund radikal gegenwärtigen Zivilisationsbefund." Eine "tolle und depressive Batman-Version", bestaunt Fritz Göttler in derund beteuert: "Keine fantastische Superhelden-Action, sondern eine schwarze Detektivgeschichte mit tiefgründiger Off-Erzählung, wie man sie von& Co kennt", steht hier im Mittelpunkt.AuchSebastian Markt kann dem Fledermaus-Treiben einiges abgewinnen : Der Regisseur entpuppe sich einmal mehr "als. Toll etwa eine (natürlich nächtliche) Verfolgungsjagd, die in ihrer visuellen und erzählerischen Perspektivierung an die Körper derer angebunden bleibt, die in sie verstrickt sind, was sie als kinetisches Kino eher verstärkt als abschwächt. ... Und auch wo dievon Körpern auf andere Körper ausgeht, dominieren längere Einstellungen, die die brutale Arbeit des Heldentums als eine unterstreichen, die eben Arbeit macht." Daniel Kothenschulte von der sah diesem Film gerne zu und stellt verwundert fest, "wiedieser Film inszeniert ist". In der kann Jenni Zylka allerdings nur müde gähnen: Dieser Film zementiere "den alten, anstatt die Figuren innovativ in die Zukunft zu schieben, gar modern oder überraschend zu plotten". Weitere Besprechungen in NZZ FAZ und in der Zeit Düster und männlich ist in dieser Woche auch Paul Schraders "The Card Counter": Ein kühles Casino-Drama, dessen Verästelungen bis in die Foltereien vonreicht, schreibt Richard Wagner auf: Dies "ist bei aller Zurückhaltung ein. Einer, der seine Mittel genau kennt und einsetzt. Der sich als Liebes- und Seelendrama gibt, aber auch als Sportfilm über Spieler und Turniere seine Fährten genau legt. Der seine Filmstile genau kennt. Am Ende aber ist er ein Film von Paul Schrader durch und durch, in dem Männer mit ihrenmit der expressiven Kraft des Kinos seziert werden. In dem Liebe nur als Teil der Zerstörung möglich ist." Doch "bei allem Fatalismus gehört auch das zu Paul Schraders Werk: Woherrscht, gibt es Grund zur", schreibt dazu Arabella Wintermayr in der. "Auch wenndie Stimmung des Films bestimmt, ist dieimmer schon darin angelegt."AuchFabian Tietke war beeindruckt: Der Film ist "ein, nicht selten in riesigen Spielsälen". Er "spart nicht mit Schauwerten, stellt die Glitzerwelt der Casinos und die gleichzeitige Profanität ihrer ausgelatschten Teppiche Tells grauer Selbstisolation gegenüber." Schraders Vorgängerfilm "First Reformed" mag ein Alterswerk gewesen sein, doch "als 'The Card Counter' kann ein Film kaum sein". In der schwärmt Daniel Kothenschulte für, der hier die Hauptrolle spielt und zwar "so".-Kritiker Michael Pekler wirft mit diesem Film "einen Blick in, so schwarz und abgrundtief, dass man seinen Boden nicht mehr erkennen kann".Besprochen werden' Dokumentarfilm "Was tun?" über Zwangsprostitution in Bangladesch ( Tsp ),"Cyrano"-Neuverfilmung ( Standard ),"Aheds Knie" ( Presse ), Michaela Kirsts, Monica Lãzurean-Gorgans und Ebba Sinzingers Dokumentarfilm "Wood - Der geraubte Wald" über SZ ), die-Serie "Severance" ( Welt ) und die Wiederaufführung von"Der Pate" ( SZ ). Außerdem erklärt uns die, welche Filme sich in dieser Woche lohnen und welche nicht.