Gestern annoncierteihren schrittweisen Rückzug aus der Politik: Sie will nicht für den Parteivorsitz der CDU kandidieren und wird sich auch nicht mehr als Kanzlerin aufstellen lassen. Mit Blick nicht nur auf die konzeptlosen britischen Politiker schaudert es Rafael Behr imdoch leicht bei dieser Ankündigung: "In der Bewunderung von Merkel als Gegenpol der europäischen Zivilisation zu Trump gibt es einige vereinfachende Mythologisierungen. (Die Großzügigkeit an der Grenze hat ihr in der Innenpolitik nicht viel Gutes eingebracht). Aber schon die Existenz dieser Hagiografie drückt ein starkes Verlangen nachundin globalen Angelegenheiten aus. Der Sieg bei der Präsidentschaftswahl Brasiliens von- einem aggressiven rechtsextremen Autoritären - kippt das globale Gleichgewicht um weitere Grade gegen die Rechtsstaatlichkeit und in Richtung einer Doktrin des prahlerischen die-Macht-hat-immer-Recht-Machismo. Es mag ein Zufall sein, dass Bolsonaro auf der einen Seite der Bühne eintritt, während Merkel ihren Ausgang vorbereitet, aber das macht den Kontrast."-Autor Thomas Schmid ist nur halb zufrieden - einwär' ihm lieber gewesen: "Das Land entgleitet ihr. Sie war, etwa in der Finanzkrise, eine zähe und durchaus erfolgreiche Krisenmoderatorin. Aber sie hat dabei immer nur zurbeigetragen. Obwohl sie, in unsichere Wasser geraten, nie mutlos wurde, verkörpert sie -die Ostdeutsche - doch ganz die. Eins ergibt sich aus dem anderen, existenzielle Entscheidungen stehen nicht an.""Wir werden uns noch", annonciert dagegen-Chefredakteur Georg Löwisch: Den gegenüber der Fotografineinst geäußerten Satz, "dass sie nicht einsein wolle, sondern den richtigen Zeitpunkt zum Ausstieg finden, hauten ihr ihre Gegner gern um die Ohren. Gegen die Bitternis der Merkel-muss-weg-Gemeinde setzt sie diesen."und erklären dann gleich noch, wie diezur Volkspartei werden sollen.Auch Robert Misik ist auf nicht glücklich über Merkels beginnenden Rückzug aus der Politik: "Nehmen wir nur die Europäische Union: Der autoritäre Nationalismus wird stärker. Einemacht sich breit. Von Budapest bis Warschau, von Wien bis Rom werden Töne angeschlagen und wird eine Politik betrieben, wie man sie bis vor Kurzem noch für unmöglich hielt. Angela Merkel als deutsche Kanzlerin erschien da als Bollwerk. Als eine der Zentralfiguren der europäischen Politik, die noch für Vernunft stand. Fürin all der Hetze, für dasin all dem Geschrei. ... Dass Besseres nachkommt, ist unwahrscheinlich."Jürgen Kaube in derstimmt einean: "Angela Merkel war - und ist es noch - durch viele Besonderheiten eine Politikerin, die staunen macht., vollständig auf Politik konzentriert und, mit einem Wort der gegenwärtigen Jugendsprache, fast 'hobbielos', ohne jede Ambition auf etwas anderes als Machtgebrauch nach demokratischen Prinzipien."Eine Hommage auch das Editorial der: "Es ist Merkel, in der DDR zur Wissenschaftlerin ausgebildet und erste Kanzlerin in Deutschland, die sich denentgegengestellt hat, die in einem noblen - manche sagen heute törichten - Schritt die Türen Deutschlandgeöffnet hat, und die drei Rettungsaktionen zugestimmt hat, um Griechenland vor dem Bankrott zu retten. Alles ohne Drama, ohne viele Worte und oft ohne Eile."Danun als ein möglicher Nachfolger Merkels als CDU-Parteivorsitzender gehandelt wird, kommt die Recherche von Harald Schumann und Elisa Simantke zu dem Finanzkonzern- dem größten Vermögensverwalter der Welt - wie gerufen. Denn Merz ist Aufsichtsratsvorsitzender von Blackrock Deutschland. Blackrock, so die Autoren, "untergräbt als allgegenwärtiger Großaktionär den marktwirtschaftlichen- arbeitet so eng mitzusammen, dass die Grenzen zwischen privatem Kapital und dem Staat verschwimmen;- treibt die Privatisierung dervoran, um Sparkapital in seine Fonds zu lenken;- und verfügt über ein starkes, das einer möglichen Regulierung entgegensteht."Eine weitere Recherche sollte sich angesichts der nun anstehenden Spahn, Klöckner, Grütters, Altmaier, Brinkhaus und weiteren dem Einfluss derin der kommenden CDU widmen!