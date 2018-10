Nachlassverwaltung: "Bohemian Rhapsody" mit Rami Malek als Freddie Mercury

Performative Bewunderung und Kalenderspruch-Expertise: Werner Herzog und Michail Gorbatischow markieren Status.

"Kreuzbrav" ist das Biopic "Bohemian Rhapsody" überundgeworden, seufzt Ueli Bernays in der. Woran das liegt, kann David Steinitz in dererklären: Der Film hatund diverse Zerwürfnisse hinter sich, als deren Ursache Steinitz die Bedürfnisse der verbliebenen Bandmitgliederundidentifiziert, die sich hier im möglichst glanzvollen (wenn auch rätselhaft biederen) Licht präsentiert sehen wollten. Der Filme wirke "stellenweise wie ein, weil viel zu viel Stoff hineingestopft wurde." Etwa muss zeitfressend "gezeigt werden, dass Freddie nicht der einzige Hitschreiber war. ... Brian May und Roger Taylor gehen ihrer ganz persönlichen Nachlassverwaltung und Mythendeutung nach - und das ist stellenweise." Eine Vollkatastrophe also? Immerhin, schreibt Steinitz, machtin der Rolle von Mercury eine buchstäblich gute Figur. Alles in allem, lautet schließlich auch Jenni Zylkas Fazit im, mangelt es dem Film an Komplexität.Für die besucht Sonja Zekri die Aufbauarbeiten einer, die ein cinephiler Vater und sein Sohn dort hochziehen wollen: Die Regierung Senegals immerin gibt schon was dazu: "114 000 von 760 000 Euro für Bau und Ausrüstung wurden bereits bewilligt. Es fehlen aber noch Sponsoren für alles, was die künftigen Studiengebühren nicht decken werden. Also auch: die Vorlesungen, Kurse, Seminare. Idealerweise, so die Hoffnung, durchgeführt von, denn es wäre ja gar nicht nötig, dass die Kollegen aus Berlin oder Paris in den Ruinen von Casamance auftreten, sie könnten Schnitt, Regie oder Drehbuchschreiben per Videokonferenz unterrichten."Weitere Artikel: Von einem sanft schizophrenen Auftakt des berichtet Matthias Dell auf: Einerseits wolle das Festival sich künftig weniger von bloßen Status-Markierungen leiten lassen, andererseits ist der Eröffnungsfilm"Meeting Gorbatchev", nichts anderes als eine große Status-Markierung. Besprochen wird außerdem"Halloween"-Sequel mit Tagesspiegel , unsere Kritik hier ).