Seit durch zwei Artikel ( hier und hier ) nachgewiesen wurde, wie boshaft ein Zitatüber die Sexualmoral im Islam verfälscht wurde, ist das falsche Zitat nicht wieder verbreitet worden - mit einer Ausnahme, die Jörg Metes für diejetzt ausgerechnet in dem Buch "Governing Muslims and Islam in Contemporary Germany" von Manuel Hernández Aguilar aufgespürt hat , einem Autor der mit dem Berliner Zentrum für Antisemitismusforschung, aber auch mit antiisraelischen Organisationen in London arbeitet (unsere Resümees ): "Hernández Aguilar aber verbreitet es in seinem Buch jetzt aufs neue. Er holt das Gerücht wieder hervor, belegt es mit einem, sieht darin einen Beweis für etwas, das er als eine 'latent structure constantly circulating a racial image of Muslims' bezeichnet, 'precisely' natürlich, und fragt schließlich: 'How it is possible that someone can state that millions of Muslim men commit zoophilia due to their religion (…) ?' Am 13. Dezember wird vor dem Landgericht Berlin endlich eineNecla Keleks gegen Lamya Kaddor verhandelt. Es ist schwer vorstellbar, daß Kelek nicht gewinnt. Es ist schwer vorstellbar, dass damit nicht auch Hernández Aguilar des Falschzitierens und der üblen Nachrede überführt sein wird."