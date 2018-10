Beatriz González, Decoración de Interiores, 1981, Installationsansicht, Kunst-Werke, Foto: Frank Sperling.

Im freut sich Birgit Rieger, dass die kolumbianische Künstlerinendlich auch in Berlin eine Ausstellung erhält, und zwar in den KunstWerken : "Leuchtendes Orange, Lila und Grün sind tief in ihr und ihrer kolumbianischen Heimat verankert. Sie mag ähnliche Methoden verwenden wie ihre Pop Art-Kollegen im Westen, aber es geht ihr nicht um die Konsumkultur der 70er Jahre, sondern um das spezifische politische und soziale Klima ihres Heimatlandes. Sie hat lokale Geschichten für internationale Kunst genutzt - zu einer Zeit, als noch niemand Lokales und Globales zusammendachte."Peter Laudenbach und John Goetz wollen sich nicht festlegen, ob die Absage des Mauerprojekt DAU Berlin als Provinz erschienen lässt, die Aura desnoch steigert oder vielleicht auch ganz richtig war. Aber sie haben die anrüchigen Hintergründe des dahinterstehenderecherchiert: "Ein enger Geschäftspartner,, mit dem er schon bei seinen Anfängenzusammengearbeitet hatte, wird 1994 in Sankt Petersburg erschossen. Im Vorjahr hatte er eine amerikanische Lebensversicherung über 1,5 Millionen Dollar abgeschlossen.und verweigerte die Zahlung. Im Gerichtsverfahren, in dem Popovs Witwe ihre Ansprüche durchsetzen wollte, arbeiteten sich die Anwälte der Versicherung durch Popovs Vergangenheit. Die Los Angeles Times berichtet, dass in diesem Prozess FBI-Dokumente zitiert wurden, die Popov und Adoniev in den Neunzigerjahren mit einem Fund vonan der russisch-finnischen Grenze in Verbindung bringen."Weiteres: Im-Magazin interviewt Daniel Völzke mit der-Kunstkritikerin Antje Stahl, die für ihre Kritik zur Ausstellung "Frau Architekt" im Frankfurter Architekturmuseum denerhielt und dabei nicht nur von den Machern der Ausstellung, sondern auch von Laudator Jürgen Kaube ordentlich was mitbekam (nachzulesen hier ).Besprochen werden eine Ausstellung der britischen Künstlerinim Kunsthaus Bregenz Standard ), eine große Kunstschau zur Afro-Atlantischen Geschichte im Sao Paulo Museum of Art ( New York Times ), die Hilma-af-Klimt-Retrospektive im Guggenheim Museum in new York ( Hyperallergic ), die Ausstellung "Fifty Years of Subversion and the Spirit" des-Künstlersin der Humber Street Gallery, Hull ( Guardian ) und die Retrospektive des österreichischen Künstlersim Centre Pompidou ().