Karl Bruckmaier geht in derzwar nicht so sehr vor' neuem Album "Pieces of Treasure" auf die Knie (das "nicht ganz so toll geraten ist, aber dann doch"), sondern vor allem vor der Künstlerin selbst, der "", deren seit 1979 beschrittenen, ziemlich kurvenreichen Lebens- und Schaffensweg er mit höchster Freude nacherzählt. "Was zeichnet die großen Jones-Momente quer durch all die Alben und Bootlegs und Stilrichtungen aus? Vielleicht: Sich kieksend und tastend,in ein fremdes Leben hinein zu fühlen, an manchen Stellen mit der Glaubwürdigkeit einer Folksängerin aus den Appalachen über Nachtclubmelodien zu gurren, dass Weltenende und Liebesverlust ein und dasselbe seien. Dazu." Oder vielleicht "doch dieeines Klang-Suburbia à la 'Pirates'?"Joachim Hentschel berichtet in dervon seiner Begegnung mit ihr: Sie "spricht, wie sie singt, und sie singt wie keine andere (auch nicht Joni Mitchell). Wenn es sein muss, kann sie auch hübsch säuseln, aber lieber trötet und meckert sie. Sie koloriert wie eine verkaterte Katze oder, wirft sich mit generöser Freigiebigkeit in Dissonanzen und Schrägtöne. Auf 'Pieces of Treasure', dem neuen Album mit den Jazzcovern, kann sie mühelos alles auffahren - sieviele dieser Songs offenbar seit Jahrzehnten, kennt jede Ecke in ihnen. Die Mitternachtsballade 'There Will Never Be Another You' quäkt sie voll atemloser Zärtlichkeit, Nat King Coles 'Nature Boy' wird zum osmanischen Hirtinnengesang."Das Album "Green Hat" des chinesischen Produzenten Tzusing kitzelt die Formulierungslust inJulian Weber hervor: "Blastbeats ziehen eine Grundspur, wie Stahlpfeiler, die von einer Dampframme durch Teer in den erdigen Untergrund gebohrt werden. Zersplitternde Soundeffekte begleiten den subsonischen Megawumms, ständige Snarewirbel und zerfaserte Stimmfragmente erzeugen spektakelnde Unruhe, als würden Kreissägen im Chor winseln. Dazu Percussion als feinziseliertes Geklöppel in Fässern, Pfannen und Schüsseln, es doppelt die Wucht der Musik. Wenn es die akustische Entsprechung eines Spiegelkabinetts gäbe, Tzusing könnte sie mit 'Green Hat' hörbar gemacht haben. Im Surroundsound dringt die Musik auf die Hörer ein, die Anstrengung lohnt." Mehr zu dem Album bei Dazed und Pitchfork Außerdem: Derin Genf war überschattet von Interventionen von außen, berichtet Eleonore Büning in der: Im Vorfeld gab es russische Hackerangriffe, währenddessen brach ein Shitstorm los, als der russische Pianistins Halbfinale einzog, schließlich gewann der ukrainische Pianist. Frederik Hanssen ist imgespannt auf die kommende Saison des: Da werde es entsprechend früheren Ankündigungen der künstlerischen Leiterin Marlene Brüggen kein Konzert ohne Arbeit einergeben. Amira Ben Saoud porträtiert imdie deutsche Sängerin, die als erste Transfrau die Billboard-Charts stürmte. Jana Weiss porträtiert imdie Berliner Musikerin. Tomasz Kurianowicz erzählt in dervon seiner Begegnung mit dem schwer erkrankten Musiker. In seinem Poptagebuch für den erzählt Eric Pfeil die Geschichte, wie es dazu kam, dass ein Plattenhändler ihn bekniet hat, doch bittein seinem Laden zu kaufen.