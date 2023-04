Yto Barrada, Tree Identification for Beginners, 2018, film still. © Yto Barrada, courtesy Pace Gallery and Sfeir-Semler Gallery Beirut/Hamburg





Ein ziemlich beeindruckter Till Briegleb trifft sich für diemit der marokkanisch-französischen Künstlerinin der Kunsthalle Bielefeld , wo sie gerade ausstellt. Sie hat viel zu erzählen, erklärt es aber nicht immer, meint Briegleb und hilft gern: Was die Besucher hier sehen, "ist im Grundein der Tradition der klassischen Moderne. Zum Beispiel Arbeiten, die sich mit den frühen Werkenbeschäftigen. Allerdings sind Barradas Reaktionen 'After Stella', die wie Originalarbeiten des amerikanischen Formexperimentators aussehen, von der Straße aufgelesen, vor einer. Stellas helle Linien auf grauem Grund sind Musterblätter, nach denen junge Frauen das Arbeiten mit der Nähmaschine lernen. Die Nadellöcher sind sichtbar. Das ist natürlich einauf den Heroengestus der abstrakten Nachkriegskunst, mit dem so getan wurde, als hätten die Stellas die Kunst neu erfunden. Barrada hat ausgerechnet ihn in ihren Kosmos der subtilen Kritik an derdes Westens aufgenommen, weil Stella die Inspirationen für seine Muster in Marokko gefunden haben soll. Und das ist das Land, das im Zentrum von Yto Barradas Kunstsystem liegt."In der verteidigt die Künstlerinentschieden die Vorstellung von einer, die von dem Kunsthistoriker Wolfgang Ullrich bereits verabschiedet wurde. Plötzlich soll's in der Kunst nur noch um Politik und Identität gehen? Das ist doch nur praktisch für: Sie erhalten "schnell zugängliches Textmaterial, aber dieder benannten Themen, wenn sie auf Kunst übertragen werden, verursacht Unbehagen bis an die Schmerzgrenze. Biologistische und biografische Merkmale der Künstler*innen, die in der Identitätspolitik zum Tragen kommen, sind ja einfach zu verstehen und zu vermitteln:. Und schon generiert man Bedeutung, man nimmt an 'bedeutenden Umwälzungen in der Gesellschaft' teil. Die feinfühlige Verarbeitung und Vermittlung des eigentlichen Werkes bleibt dabei oft auf der Strecke ... Lieber mal gucken, ob alles in der Checkliste stimmt, dann kann man sich ein weiteres Befassen mit der eigentlichen Arbeit gleich sparen."Weitere Artikel: In derstellt Georg Imdahl die chinesische Künstlerpersonavor, die gerade in der Kunsthalle Basel ausstellt: Sie "hat an sich selbst die Erfahrung gemacht, dass man durch ein Dasein im World Wide Web 'Identität, Nationalität, Gender und sogar die eigene menschliche Existenz hinter sich lassen kann'. Wer sich hier fragt, ob das in allen Aspekten überhaupt wünschenswert sei, hält offenbar (womöglich ebenso unbewusst wie verzweifelt) an einemfest, der längst und unwiderruflich in Auflösung begriffen ist." Im stellt Rita Pokorny den deutsch-britischen Künstlervor, der sich in der St. Matthäus Kirche in Berlin mitauseinandersetzt. Stefan Trinks gratuliert in derdem Malerzum Siebzigsten.Besprochen werden eine Soloschau des NFT-Künstlerim Folkwang in Essen ( taz ), eine Ausstellung des Malersim Mies-van-der-Rohe-Haus in Hohenschönhausen, Berlin ( BlZ ), die Ausstellung ". Die Quelle des Lichts in der Kunst" im Potsdamer Museum Barberini