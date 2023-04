feiert den 75. Jahrestag seiner nie einfachen Existenz. Der heutigehat eine 75-jährige Vorgeschichte und war in dem frühen Konflikt zwischen den Kibbuz-Sozialisten und den "Revisionisten" schon angelegt, schreibt Klaus Hillenbrand in der: "Nur gut einen Monat nach der Staatsgründung, am 22. Juni 1948, ging vor der Küste Tel Avivs ein Schiff in Flammen auf. Die 'Altalena' sollte dringend benötigte Kämpfer und Waffen in das junge Land bringen. Beschossen wurde der Dampfer nicht von arabischer Seite, sondern auf Befehl von. Denn die Waffen sollten nicht in die Hände der Zahal - so der Name der gerade gegründeten israelischen Armee - gehen, sondern warenbestimmt. Die Gruppe unter Menachem Begin plante offenbar, als rechte Privatarmee ihren eigenen Kampf zu führen. Das wollte Ben-Gurion nicht zulassen. Die Spaltung zwischen Revisionisten und Linken vertiefte sich und wurde."Judith Poppe spricht für diemit, einem in Israel lehrenden Politologen und palästinensischen Israeli, der auf der Basis der Gegebenheiten agieren will: "Um die Komplexität zu verstehen, muss man zum Beispiel anerkennen, dass sich in diesem Land erfolgreich eineentwickelt hat. Dann fängt man bereits an, sich auf eine andere Spielwiese zu begeben, sowohl historisch gesehen als auch in Bezug auf die Frage, wie man sich den Weg nach vorne vorstellt." Für Bashir Bashir wäre das: ", also ein Binationalismus, der auf Gleichheit, Parität und auf gegenseitiger Anerkennung beruht - unter den Bedingungen der Dekolonisierung und der historischen Versöhnung." Für dieberichtet Quynh Tran zum Thema.Imbekämpfen sich die Generäleund, die vor kurzem noch in einer Regierung, die Demokratie versprochen hatte, zusammenarbeiteten. Dominic Johnson erklärt in derdie Hintergründe des deprimierenden Konflikts, in dem die Bevölkerung den Kollateralschaden darstellt: "Armee- und Staatschef Burhan, geboren in einem Dorf nördlich von Khartum, gehört zur, die in Sudan seit der Unabhängigkeit das Sagen hat - ein elitärer Kreis mit engen Verbindungen zur, die Sudan als ihren Hinterhof betrachtet. RSF-Führer Hametti kommt aus einer Händlerfamilie in, er gehört also zu den von Khartum verachteten, die man notfalls mit Gewalt kleinhält. Es passt dazu, dass Burhan nun als Garant von Recht und Ordnung auftritt - "ein Volk, eine Armee" forderte er in einer Fernsehansprache in der Nacht zum Freitag - während Hametti, die Pose des Revolutionärs einnimmt, der das Volk zu verteidigen vorgibt, der die Generäle herausfordert, für die er immer die schmutzige Arbeit gemacht hat und die ihn jetzt nicht respektieren." Die todesmutigedes Sudan, so Johnson in einem Kommentar , wird auch von den westlichen Regierungen im Stich gelassen.Diewird durch den Ukraine-Krieg umgestülpt, es bahnt sich einezwischen Russland und China an, die allerdings asymmetrisch ist, sagt der in Berlin arbeitende Forscher und Spezialist für die russisch-chinesischen Beziehungenim Interview mit Kai Strittmatter von der: "China ist eine viel größere und vielfältigere Volkswirtschaft und das mächtigere Land. Mit dem unrechtmäßigen Einmarsch in die Ukraine hat Russland die Bande mitzerschnitten, der EU, dann kamen die Sanktionen. Russland hat nicht mehr viel Wahl. China auf der anderen Seite hat, das hat eine neue Machtdynamik geschaffen."