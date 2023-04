Szene aus "König Lear". Foto: Armin Smailovic

Avishai Milsteins "Die Friedensstifterin" am Staatstheater Kassel. Foto © Katrin Ribbe

im 21. Jahrhundert", jubelt Stefan Forth, nachdem er am Hamburger Thalia Theater inInszenierung einenkostümierten König Lear, der Strukturen von Machtmissbrauch unabhängig von Geschlecht mit vielund Glitzer in Frage stellt, gesehen hat: "Mal schweben dutzende Glühbirnen von der Decke und sorgen für schummriges (Sternen-)Funzellicht, dann lässt im Moment der größten Katastrophe einean fette Hagelkörner einer Naturgewalt oder andenken. Und die Discokugel taugt im Zweifel ebenso als Unterschlupf in einer unwirtlichen, stürmischen Nacht draußen auf der Heide wie als fulminantes Bild einer sinnbefreiten, kalten Erde." Leicht genervt von Bosses bedingungslosem Unterhaltungswillen hat Till Briegleb in derzumindest anals Lear Freude. Auch wenn das Grenzen hat: "So brillant er die aufbrausende Naivität, die missglückende Staatsräson in der Disco, den nutzlosen Mann in ständiger Selbstüberschätzung spielt, so wenig erkennt man in ihm den, der Gewaltpolitik aus persönlicher Kränkung forciert." In derlässt Irene Bazinger das Stück "".





Vergangene Woche wurdeStück "Die Friedensstifterin" über eine deutsche Cellistin im Gaza-Streifen in der Inszenierung vonam Staatstheater Kassel uraufgeführt. Es ist ein Stück, das einen Kulturbetrieb aufs Korn nimmt, "der seine tiefsten Gefühle immer dann entdeckt, wenn es umgeht", schreibt Jakob Hayner, der mit Milstein in derauch überund die Vorwürfe gegenStück "Die Vögel" ( Unsere Resümees ) gesprochen hat: "Das ist eine. Ich habe 'Vögel' drei Mal gesehen, in Deutschland und Österreich, das kam mir nicht wie ein antisemitisches Stück vor. Es ist ein Trend, den Antisemitismus in solchen Texten zu suchen und zu vergrößern. Das kann ich nicht ernst nehmen. Und es tut mir leid, dass Leute darauf hineinfallen." Dass die "Menschendenken", habe er schnell gelernt. "Diehat sich seit Tausenden Jahren mit Antisemitismus vollgesogen. (...) Wenn ich hier leben will, muss ich mich mit dem Antisemitismus abfinden. Und ich weiß, dass eine antisemitische Bemerkungvon Auschwitz ist."Außerdem: Für die spricht Robert Matthies mit, Leiter des Hamburger Krass-Festivals, das Leben vonundin Europa in den Mittelpunkt stellt.bleibt bis 2029 Intendant im meldet Ulrich Seidler in der. In derdenkt Boris Motzki darüber nach, weshalbRomane so oft für dasadaptiert werden.Besprochen werdenInszenierungen vonKirchenparabeln "The Prodigal Son" und "The Burning Fiery Furnace" in der Oper Frankfurt im Bockenheimer Depot ( FR ), das Stück "lil'pieces - Body Particles" derim Frankfurter Gallustheater ( FR ),Stück "Female Peace Palace" an den Münchner Kammerspiele ( taz ),Inszenierung von Monteverdis "Il ritorno d'Ulisse in patria" an der Wiener Staatsoper ( Standard ),Inszenierung von"Die Cousinen" am Wiener Volkstheater ( Standard ),' undBerlusconi-Rockoper "I am the Jesus Christ of politics" im Southwark Playhouse Elephant in London ( NZZ ),Inszenierung von"Oryx and Crake" am Staatstheater Wiesbaden ( nmz ),"Tannhäuser" bei den Osterfestspielen in Salzburg ( nmz ) undInszenierung vonShakespeare-Adaption "The Fairy Queen" am Staatstheater Augsburg ( nmz ).