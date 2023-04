Gregor Dotzauer spricht für denmit der russischen Schriftstellerin , die in diesem Jahr den erhält . Das Online-Kulturmagazin , dessen Chefredakteurin sie ist, wurde vor wenigen Wochen für Zugriffe aus Russland gesperrt. Die Frage nach dem Überleben des Magazins stellte sich auch schon zuvor: "Das ist die Idee hinter den russischen Gesetzen gegen unabhängige Medien. Sie werden zum Schweigen gebracht oder kriminalisiert. ... Ein Teil unseres Publikums kann uns jetzt nicht mehr lesen, sondern müsste einen VPN-Zugang nutzen." Zwar verfüge "mein gesamter engerer Bekanntenkreis" über so einen Zugang, "aber fast alle, mit denen ich früher zu tun hatte, sind aus Russland weggezogen. Aber es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die nicht irgendwohin gehen können. Sie müssen sich um ältere Verwandte kümmern oder sind durch andere Umstände gehindert, das Land zu verlassen. Ich nenne das die weltweite." Eine Neuauflage dieses Klassikers "für unsere Zeit ist überfällig. Denn überall gibt es Vertriebene zuhauf. Jeder sitzt irgendwo fest und versucht weiterzukommen. Und. Viele meiner Freunde versuchen einfach, davonzukommen, bevor sie zum Schweigen gebracht oder zur Armee einberufen werden."Derwidmet sich vor derin einem Special der, die in Leipzig zu Gast ist. Die Schriftstellerin etwa denkt in einem Essay derweil darüber nach, was "" eigentlich heißt und was dies für das Verhältnis der Literatur zur gesprochenen Sprache und zum Dialekt bedeutet: " Ist es schön, wenn wir schreiben, wie wir reden, weil es damitist? Sollten wir uns schreibend eng an die gesprochene Sprache halten, um nicht allzu gekünstelt zu klingen, wenn wir schreiben? Um die Schriftsprache nicht als Hürde zu sehen, als etwas Fremdes, in dem wir uns nicht recht wohlfühlen und in dem wir dementsprechend nur unbehaglich zurechtkommen? Geht es ihm um die Syntax, um den Sound, um die ganze Atmo etwa, alles Dinge, die wir im Gespräch so leichthändig herzustellen wissen und die als Text unsmachen? ... Im Grunde ist die geschriebene Sprache wie eine, in der man sich bedienen kann. Wenn man geschickt ist, bekommt man ganz verblüffende Effekte hin. Wenn das Hochdeutsche nicht die Muttersprache ist, weiß man immerhin sehr genau, dass manist, wenn man schreibt. "Mehr aus dem Special des: Eine FAQ erklärt Außenstehenden zunächst, wie die österreichische Literatur funktioniert. Die Literaturhistoriker Kerstin Putz und Bernhard Fetz erklären das Besondere der österreichischen Literatur und schaffen dabei "ein' aufgespanntes Panorama": Denn "das 'Jetzt' zu bannen zählt seit jeher zu den Hauptanliegen der Literatur" und "nicht weniger alswird in den atemlosen Texten des Überbietungs- und Übertreibungskünstlerszum Thema." Die Schriftstellerin schreibt auf, wie sie die (allerdings seit den Siebzigern in Wien ansässige) Grazer Autorinnen Autorenversammlung ) zu lieben gelernt hat. Und fünf Übersetzerinnen erzählen , wie manThriller "Totenfrau" in die jeweilige Landessprache übersetzt.Außerdem: Patrick Bahners brütet in einer-Kolumne über den Disclaimer zum Roman "Noch wach?" , der das Buch wohl vorschützten soll, dies aber im Grunde gar nicht leistet. Und Sieglinde Geisel begeistert sich im Page-99-Test des Buches fürfür dessen literarische Qualitäten: "Man sollte 'Noch wach?', nicht wegen dem Was." Diespricht mitdessen neuen Roman "Der letzte Sessellift" und warum ihm der Kampf gegenein Herzensanliegen ist. Die spricht mit dem Schauspieler, der mit "Samuels Buch" einen autobiografischen Roman über seine Kindheit und Jugend ingeschrieben hat. Matthias Heine holt für die Welt "Atta Troll" wieder aus dem Regal. Tobias Schwartz erinnert iman. Philipp Theisohn erzählt in dervon seinem Besuch inin Salzburg.Besprochen werden unter anderem"Pompeji oder Die fünf Reden des Jowna" ( FR , die-Audiothek bietet das Hörbuch als Podcast an),"Verschwinden in Lawinen" ( Standard ),"Die Würde der Empörten" ( Standard ),"Der letzte Sessellift" () und neue Kinder- und Jugendbücher, darunterund"Drei Ziegenböcke namens Zack" ().In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Tobias Döring über"anrufflung":"nimm, seeliest leser:in, bevor du liest, auch diese zeilenzum geleit: am folioeingang triffst du ein gesicht, das ..."