"Im Lande, wound Streaming meist gratis blühen, ist der Teufel los", schreibt Christian Schachinger im. Der Grund für den Trubel: Vor wenigen Tagen sorgte ein peratemberaubend perfekt gefaketes Duett vonunderst für Streams in Millionhöhe und dann für Gegenmanöver durch Universal ( unser Resümee ). Der frühere Chef von Universal Austria, Hannes Eder, blickt allerdings "eher amüsiert-interessiert auf die Problemzone künstliche Intelligenz, Urheberrecht und menschliche Gestaltungskraft. 'Wenn die KI-Programme in den 1990er-Jahren aufgekommen wären, hätten sie gegenüber den Originalkünstlern keine Chance gehabt. Während der letzten 15 Jahre wurde halt mit gelacktem R 'n' B oder irgendwelchen Autotune- und Drogenrappern völlig inflationär eineproduziert, die die Leute auch noch freiwillig hören. Insofern ist es für das Publikum wirklich egal, ob es nun die Fälschung oder das Original vorgesetzt bekommt.' Hysterisch müsse man deswegen (noch) nicht werden."Die Musikindustrie könnte dieser Quantensprung dennoch von Grund auf verändern und wenn auch nur in Sachen von meint Julius Baumeister in der. Doch "ganz ohne Mensch könnte der Song aber nicht entstanden sein. Der bekannte Schweizer Musikproduzent Roman Camenzind sagt: 'Um dieses Resultat zu bekommen, hat es einen wichtigen menschlichen Schritt gebraucht.' Nach dem Generieren des Textes habe es eine menschliche Stimme gebraucht, die die Betonungen und Melodien eingesungen habe. Camenzind vermutet, die Stimmen von Drake und The Weeknd seien später über die bestehende Tonspur gelegt worden. Doch es sei nur eine Frage der Zeit, bis solche Songsproduziert werden könnten." Solchewerden bereits seit einem Jahr diskutiert:Auch Fans vondürfen dank K.I. nun mehr von ihren seit 2009 aufgelösten Lieblingen hören, meldet David Steinitz in der: Unter dem Projektnamengibt es jetzt mit "The Lost Tapes" ein, naja, "neues" Album mit Musik, die sich annäherungsweise so anhört wie die des referenzierten Originals. Dahinter steckt die britische Band: "Die Songs haben sie schon teils vor Jahren als Hommage an ihre Helden selbst geschrieben. Dann fütterten sie ein Computerprogramm mit diversen A-Cappella-Aufnahmen von Sänger. Die künstliche Intelligenz (...) modellierte ihnen, der ihre Songs in Oasis-Manier singt." Das Niveau von "Überhits wie 'Wonderwall' und 'Don't Look Back in Anger'" erreiche man zwar nicht, "aber Songs wie 'Forever' und 'Out of My Mind' kommen dem Original-Spirit dererstaunlich nah." Der echte Liam Gallagher nimmt es aufim übrigen sehr gelassen hin.Außerdem: Der Schriftsteller berichtet für dieaus den USA, wie dort die DDR-Kinderzimmer-Tröteauf den Markt gebracht werden soll. Ueli Bernays plaudert für diemitüber das neue Album dessen Band. Manuel Brug gratuliert in der Weltzum 80. Geburtstag. In der Frankfurter Pop-Anthologie schreibt Jan Wiele über"Did You Know There's A Tunnel Under Ocean Boulevard?" Besprochen werden' Auftritt in Frankfurt ( FR FAZ ), ein Konzert des Pianistenin Berlin ( Tsp ) und neue Popveröffentlichungen, darunter"Verkackt" ( TA ).