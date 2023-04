Die i m Wende Museum in Los Angeles ausgestellten Fotos, die1973 vonper Schiff und Bahn unternommenermachte, sind "spektakuläre Dokumente, in denen sich popkultureller Vordergrund und zeithistorischer Hintergrund auf erstaunliche Weise verbinden", schwärmt Andreas Bernard in der. Ziggy Stardust, Bowies Kunstfigur zur damaligen Zeit, "wirkt auf keinen anderen Bildern tatsächlich so fremd in seiner Umgebung wie hier, in der UdSSR der frühen Siebzigerjahre. Die Fotos, die MacCormack von den sowjetischen Menschen machte - eine Gruppe von Jungen auf dem Bahnsteig, Bäuerinnen mit Kopftuch an der Wegstrecke, aus- und einsteigende Passagiere, eine seilspringende ältere Dame an einem sibirischen Bahnhof - zeigen Physiognomien und Kleidungsstile, die genauso gut auchstammen könnten - Protagonisten einer längst vergangenen Wirklichkeit. Die berühmte Pop-Figur mit den grellen Haaren dagegen altert nicht, und es hat fünfzig Jahre später beinahe den Anschein, als wäre die Gestalt wie ein Comic-Held in die schwarz-weiße historische Realität hineinmontiert, ein." Hier der Katalog zur Ausstellung.Außerdem: Im-Gespräch erzähltvon den, dass er den schwärmerischen Moskau-Einstieg seines Wende-Klassikers "Wind of Change" für die aktuelle Tour umgedichtet hat in "Now listen to my heart - it says Ukrainia, waiting for the wind to change". In der erinnert Christian Wildhagen an, der vor 150 Jahren geboren wurde. Außerdem bespricht er ein Rachmaninow-Konzert von. In derplaudert, dessen Banddieser Tage ein neues Album veröffentlicht, über seine wirr-wilde Zeit als Jugendlicher in den westdeutschen K-Gruppen und dass er auch mit 62 lieber keine Songs über Arthrose und Blasenschwäche schreibt: "Was ist daran toll? Das wären." Stattdessen wird im aktuellen Vorab-Video viel getrunken und geraucht:Besprochen werden"Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd" ( taz , mehr dazu bereits hier ), ein Auftritt vonmit seiner Bandin Berlin ( Tsp ), ein vondirigiertes Wiener Konzert des Standard ) sowieundAlbum "Two Geese By the River" ( FR ).