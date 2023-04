Ein zutiefst pessimistischer blickt im-Interview mit Jens Uthoff auf die Situation in Belarus, in dem die wenigen noch nicht verhafteten Oppositionellen inversinken. Doch einmal blitzt auch der Humor des Schriftstellers in ihm auf: "Neulich stand ich an einer Straßenkreuzung, neben mir eine Frau in blauer Uniform mit der Aufschrift 'Investigative Committee'. Eine Beamtin der Untersuchungsbehörden also, ich wusste, es könnte ernst werden. Ich überquerte die Straße mit wackligen Knien, sie hinter mir. Irgendwann überholte sie mich und sagte: 'Hallo. Folgen Sie mir.' Sie sagte es in diesem offiziellen Ton. Ich bin ihr also gefolgt und dachte, ich wäre verhaftet worden. Nach zweihundert Metern Fußmarsch fragte ich sie: '?' Und sie sagte: 'Bist du Sergei?' - Ich: 'Nein.' - Sie: 'Ich habe auf Sergei gewartet.?' Sie ließ mich also gehen. Ich habe einfach getan, was sie gesagt hat, ohne irgendwelche Fragen zu stellen. Diese absurde Szene erzählt wohl sehr viel über die heutige Zeit in Belarus."Ob Frankreich eine Zeitbombe sei, die sich die Präsidenten weiterreichen, bis sie explodiert? Diescheint diese Frage angerichtet zu haben, der Schriftsteller antwortet mit einem Text, der Emmanuel Macron vorwirft, das Land mit seiner Brillanz, seinem Hochmut und seiner Politik für die reichsten gegen sich aufgebracht zu haben: "Unter Macron, mehr noch als unter seinen Vorgängen, hat das Land sich zweigeteilt, durch einen Schnitt, der zu einem Abgrund geworden ist und sich nicht so schnell wieder schließen lassen wird: Auf der einen Seite steht ein, modern, wettbewerbsfähig, integriert, urban, vernetzt, diplomiert, mobil, polyglott, gewohnt, von Stadtzentrum zu Stadtzentrum zu wechseln, zu reisen, Wochenendtrips zu machen. Auf der anderen Seite, die immer größer werdende Masse derer, die das Gefühl haben, nicht mehr repräsentiert zu sein, nicht mehrzu werden."