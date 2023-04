Szene aus "Tannhäuser". Bild: Monika Rittershaus

Mit seinem "Tannhäuser" bei den Salzburger Osterfestspielen straft, der in Inszenierung sein Rollendebüt gibt, "jene Unkenrufe Lügen, die mitunter behaupten, es gebemehr", staunt Egbert Tholl in der. Und das trotzoft schleppender "schattenhafter Klangverweigerung", fährt Tholl fort: "Es ist berückend zu erleben, mit welcher Sorgfalt sich Jonas Kaufmann auf diese Partie vorbereitet hat. Man versteht jedes Wort, weil er jedes Wort denkt. Die Höhe hat er, mal mit Kraft, mal mit, er weiß inzwischen längst, wie er das Fundament seines baritonal grundierten Timbreskann." Im lobt Ljubisa Tosic diesen "Tannhäuser" wegen der Unbestimmtheit Castelluccis: "Die Uneindeutigkeit seiner Ideen ist zweifellos eineseiner Arbeiten. Er ist der Bilder malende Regisseur, der assoziative Gestalter szenischer Gemälde, deren Charisma aus dem Poetischen ebenso schöpft wie aus dem Drastischen." Weitere Besprechung in der"Pointen,und" bekommt Simon Strauss in Inszenierung von' Stück "Molière - der eingebildete Tote" in Basel geboten - und ist dabei rundum glücklich. "Eine dringend nötigevon allen winterlichen Schwermut- und Tiefsinnsexzessen", jubelt er: "Nunes setzt dem Basler Bürgerpublikum selbstbewusst eine herzhaftevor, eine molièrehafte Mogelpackung über Molière", dessen "Eingebildeter Kranker" hier als Treppenwitz erzählt werde, in dem Moliere als Geist herumspukt: "Während seine Truppe um ihren legendären Maestro trauert, während sie ihn zu Grabe trägt, das Glas auf ihn erhebt und - typisch wankelmütiges Schauspielergemüt - sich gleichzeitig von seinem ärgsten Widersacher verführen lässt, während sich all das zuträgt und sein Nachruhm droht, den Bach herunterzugehen, steht derdabei und begreift nicht, was um ihn herum geschieht."Außerdem:ist mit ihrem Stück "Ophelia's Got Talent", das im September Premiere an der Volksbühne hatte (Unsere Resümees) zum Theatertreffen eingeladen, für denhat deshalb Stephan Hilpold mit Holzinger über Lust an der Provokation und Geschlechtervorstellungen gesprochen Besprochen werden:Inszenierung von' Oper "Die Frau ihne Schatten" bei den Osterfestspielen in Baden-Baden ("Dieses schwere Stück lächelt. Ein Opernfest der Extraklasse", schreibt Eleonore Büning im, "Große Musik, mangelhafte Inszenierung", meint Jan Brachmann in der, weitere Besprechungen: FR ),undFunny-van-Dannen-Liederabend "Forever Yin Forever Young" am Deutschen Theater (),Inszenierung von"Fabian" am Staatstheater Darmstadt ( FR ) , das Stück "Hear Eyes Move. Dances with Ligeti" derbeim Tiroler Opernfestival ( Standard), undInszenierung "Briefe von Ruth" beim Musical-Frühling in Gmunden ( Standard ),Inszenierung "Going Home :: Wer ist Gerda?" am Mecklenburgischen Staatstheater (),Inszenierung "Der Widerspenstigen Zähmung" am Theater Freiburg ( nachtkritik ),Inszenierung von"Onkel Wanja" am Theater Dortmund ( nachtkritik ),Inszenierung "Selig sind die Holzköpfe!" am Theater St. Gallen ( nachtkritik ),"Johannes-Passion" an der Staatsoper Stuttgart ( nachtkritik ),Inszenierung von"Kasimir und Karoline" am Wiener Burgtheater () und"Anti War Women - Wie Frauen den Krieg bedrohen" an den Münchner Kammerspielen ().