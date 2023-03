Hartmut Welscher führt für dasein ausführliches Gespräch mit dem Geiger. Auf die Frage, ob er sich vorstellen kann, nochmal, sagt er: "Ganz klar: nein. Und ich glaube, das wird zu meiner Lebenszeit auchsein. Ich bezweifle sehr stark, dass ich irgendwann noch einmal russischen Boden betreten kann. Ich bin zwar kein Russe, habe aber nach wie vor gute Freunde dort und mag die Sprache, die Dostojewski, Tschechow, Bunin, Pasternak und Brodsky sprachen."Hier Kremer mit derm ersten Satz vonViolinkonzert:ist die neue Volksmusik, schreibt Victor Efevberha in der. Unter den Top 5 der meistgehörten Musiker in Deutschland landeten im vergangenen Jahr laut Spotifyund. Aber der Erfolg hat seinen Preis, zumal für die schmerzenden Ohren der Nichtkenner: "Viele Songs klingen mittlerweile sehr ähnlich und leicht reproduzierbar, Gangsta-HipHop vom Fließband. Die Musik klingtund erreicht ein breiteres Publikum als noch vor dreißig Jahren. Komplexe Reimketten wurden durchersetzt, der klingt, als hätte ihn sich die KI Chat-GPT ausgedacht. Klassische Vierviertel-Takte und Bassdrums statt karibischer und Afrobeatsamples. Auch in Mode ist der düstere Drillsound, ursprünglich in Chicago entstanden und in Großbritannien zum Massenphänomen geworden."Als einen der talentiersten neuen Rapper nennt Efevberha, der hier sein "Vorwort" spricht:, dessen 150. Geburtstag überall gefeiert wird, hat hierzulande oft, was von den Verdikten des teilweise bis heute die Mode bestimmendenherrühren mag. Jan Brachmann macht in dernicht nur auf Rachmaninows originellen kompositorischen Erfindungen aufmerksam, sondern erinnert daran, dass er - was ihm insgeheim vielleicht ebenfalls angekreidet wurde - vom Exil aus zu den frühestengehörte, "als er zusammen mit Ilja Tolstoi 1931 in derdas schreckliche 'Joch einer zahlenmäßig verschwindenden, aber perfekt organisierten Bande von Kommunisten' anprangerte, 'die mit Mitteln des roten Terrors dem russischen Volk ihre Missherrschaft' aufzwingen. Wenig später fuhrin die Sowjetunion und sang zur Zeit des Holodomors das Lob Stalins. Seinen Zeitgenossen Rachmaninow aber bezeichnete Shaw als 'Vulgär-Töner'."Ebenfalls in derdie schöne Hommage des Dirigenten: "Man könnte Rachmaninow mit dem Ritter von der traurigen Gestalt - Don Quixote - vergleichen, der sein Leben dem Dienst an einem unsichtbaren, deswegen für andere wertlosen, lächerlichen Ideal widmete. Für Rachmaninow war dieses Ideal dasseiner Kindheit und Jugend, das Russland des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Verloren für ihn als ', der seine Heimat nie wieder betreten würde, auch als erwachsen gewordenen Menschen, dem das Land seiner Kindheit für immer verwehrt bleibt."Das große neue Ding ist laut Cat Zhang vondie feministische Super-Girls-Group, äh,. Ihre neue Platte ist nicht nur "Best New Music", sondern ein best of des: "Diesmal holen sich Dacus, Bridgers und Baker die besten Leute der Branche ins Boot: Melina Duterte von Jay Som am Bass,von Autolux am Schlagzeug, Sarah Tudzin von den Illuminati Hotties als Tontechnikerin und Catherine Marks als Koproduzentin. Die für den Pulitzer-Preis nominierte Schriftstellerinschrieb den einleitenden Essay; die Oscar-nominierte Schauspielerinführte bei drei Boygenius-Musikvideos Regie."Hier Stewarts episches Video:Außerdem: Peter Richter erzählt in derdie Geschichte der "sehr Ostberliner" Band, die ihren Vierzigsten feiert. Besprochen werden das Album "21st Century Blues" von