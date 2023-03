Man muss es sagen:-Kritikerin wird geradezu lyrisch beineuem Album "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd": "Aus demeinen Sinn zu formen, der es wert ist, bewahrt zu werden - das ist die Aufgabe des Schriftstellers. Eine, die Lana mit Nachdruck aufgreift, auch wenn diese Bedeutung manchmal nur für sie selbst lesbar ist. 'Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd' kommt als ein weitläufiges,daher. Es ist voll von leisem Nachgrübeln und lauten Unterbrechungen, von, von der Chorprobe, die sich durch die ersten Momente zieht, bis zum Geräusch des Haltepedals des Klaviers, das am Ende losgelassen wird.- Lanas Tugend und ihr Problem - verblasst oder gerät in Vergessenheit, wie der titelgebende Tunnel, dessen Mosaikdecken und bemalte Kacheln verschossen und verlassen sind. Hier ist Lana auf der Suche nach etwas Dauerhaftem, nach den Dingen 'im Herzen der Dinge': Familie, Liebe, Heilung, Kunst, Vermächtnis, Weisheit - und all den Widersprüchen und der Bestürzung, die mit diesem Streben einhergehen."Hier das Titelstück:Hartmut Welscher vom spricht mitüber seine späte Liebe zu, die ihm natürlich auch vomvermittelt wurde, etwa vom "Klassik Forum" auf. Aber solche Formate sind auch imimmer weiter beschnitten worden, und im Haus herrscht eine tragische Atmosphäre: "Ich bin dort immer sehr oft ein- und ausgegangen und kenne. Mir kommt es so vor, als würde über die Jahre die Stimmung dort- aber klar, ich habe beziehungsweise hatte natürlich auch vorwiegend im Kulturfunk zu tun. So viele Leute haben dort das Gefühl, sie werden behindert, sie müssen mit idiotischen,Anweisungen umgehen und werden von dem abgehalten, was sie gerne machen würden und eigentlich auch besser könnten."Arcana gab es bei der Berliner "" zu hören, oder, äh, gerade nicht zu hören, berichtet Clemens Haustein in der: "Das soziologische Experiment, wie sich ein Publikum auf dasverständigt, gehört ebenso dazu wie eine Musik, die ihre Aura nicht zuletztbezieht. Ein dicht bedrucktes Papier sieht man auf dem Tisch vor der Bühne liegen. Die Frau vor dem Mikrofon berichtet, dass all das während der Aufführung. Was steht denn auf dem Papier? Sie wisse nicht, ob es im Sinne des Komponisten sei, das zu verraten."Ein Antisemit wielässt sich nicht mit der Absage von Konzerten bekämpfen, ist sich Ronen Steinke in dersicher: "Die Stadt München hat deshalb in dieser Woche bereits eingesehen, dass sie an einem Roger-Waters-Konzert im Mai nicht vorbeikommt. Die Stadt Frankfurt am Main hält bislang noch an ihrer ablehnenden Haltung fest. Sie hat gerade Waters' Vertrag mit der Frankfurter Festhalle gekündigt, weil er Antisemitismus schüre. Aber will sie sich denn nun von Waters verklagen lassen, mit großer Aussicht auf Erfolg? Damit der sich alsinszenieren kann?" Anders wäre es, wenn man Watersvorwerfen könnte, so Steinke.Und hier noch ein bisschen tröstlicher Lärm von, deren "blockbuster sophomore album 'Meteora'" ( so ) gerade zwanzig Jahre alt wird.Außerdem: Ueli Bernays spricht in dermitüber sein neues Album "Das ist los". Ebenfalls in derstellt Matthias Niederberger die Schweizer Bandvor. Und in der schreibt Juliane Streich ein kleines Porträt der Leipziger Musikerin, die gerade mit ihren neuen deutschen Popsongs auf Tour geht. Besprochen wird außerdem das neue Album von).