In derstellt Stefan Trinks den rumänischen Surrealistenvor, dem das Kunstmuseum in Timișoara, rumänische Kulturhauptstadt Europas 2023, eine große Ausstellung widmet: "Möglicherweise übertrugen sich die Chamäleon-Eigenschaften der vielsprachigen rumänischen Herkunft auf seine; vor allem aber kamen sie ihm wohl beim Überleben zugute. Bis heute gleicht es einem Wunder, dass er als Jude die Jahre in Frankreich unter deutscher Besatzung überstand., die Gefahren frühzeitig sehen, allerdings auch stets gefährdet sind, werden eine Obsession Brauners. Das belegt etwa sein Bild 'Nach der Natur' aus dem Jahr 1937 - der Maler steht vor der Staffelei mit fest an den Körper gelegten Armen. Was den Baum und die rosa Wolke auf der Leinwand malt, sind seine fingerartig extrem in die Länge gezogenen Augäpfel, das Ganze vor dem rabenschwarzen Hintergrund niederländischer Altmeister-Interieurs. Selten istzu malender Gegenstände anschaulicher umgesetzt worden als auf diesem Gemälde."





Sehr befremdlich fanden Besucher in den Sechzigern auch die Bilder des heute ein wenig vergessenen Malers, dessen Werk die Baseler Galerie Knoell gerade zeigt, erzählt Hans-Joachim Müller in der. "Antes war mal ein 'Star', als die Erfolgsbezeichnung noch gar nicht im Umlauf war. Mit seinen 'Kopffüßlern' -, die wie Helme auf verborgenen Monstern zu sitzen scheinen - hatte er sich ein ungemein einprägsames Identitätsmerkmal geschaffen. Befremdet, ziemlich ratlos stand das zeitgenössische Publikum vor den humanoiden Geschöpfen, Anfang der 1960er Jahre war das. Und weil es noch keine Computerspiele gab und kaum Außerirdische im Kino, kam einem die Art wie eine unverständliche Botschaftvor."-Kritikerin Katharina Rustler schwebt förmlich durch die Ausstellung ". Nackte Meister" im KHM Wien , die "Werke von Tizian, Cranach oder Rubens mit Baselitz in fleischlichen Dialog treten lässt. Quasi ein- immerhin sind alle gezeigten Körper nackt." Aber hier geht es nicht um historischen Kontext, sondern um Oberfläche, Ästhetik, Spiel, so die Kritikerin, die viel Spaß in der Ausstellung hat. "So stellt Baselitz zu Beginn seine überdimensionalen Fingermalereien männlicher und weiblicher Akte - es sind er selbst und seine Frau Elke - mit Cranachs zartem Sündenfall: Adam und Eva sowie der brutal-lüsternen biblischen Szene von Loth und seinen Töchtern bei Albrecht Altdorfer zusammen. Präsentiert einenmit seinen heiteren, reduziertenaus den 80ern. Und stellt Elke mit dunkler Hautfarbe und 'Das Pelzchen' von Rubens in ein Kabinett zusammen. Der Kontext? Bitte nicht vergeblich suchen!"Weitere Artikel: Sophie Jung fragt sich in der taz anlässlich des Festivals Europäischer Monat der Fotografie, wieheute ist. Carmela Thiele schreibt in derden Nachruf auf