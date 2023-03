Hashem Shakeri, "Porträt von Dorna und Sevda, beide 12 Jahre alt, die am Wochenende durch die neugebaute Stadt Parand spazieren", 2016, aus der Serie "Cast Out Of Heaven". Foto: © Hashem Shakeri





In Berlin findet gerade das Festival EMOP ) statt, mehr dazu in Peter Truschners Fotolot. "In diesem Jahr liegt der Fokus insbesondere auf der", berichtet Birgit Rieger im. "Es soll aber auch gezeigt werden, wie reich die Stadt anund Ausbildungsstätten ist. Der Arbeit der jungen Generation ist eine Sonderschau in einem leerstehenden Bürogebäude in der Leipziger Straße gewidmet." Wie man einsichert, davon kann, Direktor eines ukrainischen Fotomuseums, ein Lied singen: Büşra Delikaya stellt ihn vor , ebenfalls im. Ferial Nadja Karrasch macht uns beimit dem iranischen Fotografenbekannt, der ebenfalls eine Ausstellung beim EMOP hat: Hashem Shakeri. Seine Serie "Cast out of Heaven" - aus dem Himmel geworfen - zeigt das Leben inParand, Pardis und Hashtgerd mit sehr vertrauten Problemen: "Die riesigen Siedlungen wurden errichtet, um der rasant wachsenden Population der Hauptstadt zu begegnen. Menschen mit geringem Einkommen sollten hier ein neues, erschwingliches, ein komfortables Zuhause finden. Doch der Ort, der Heimat werden sollte, wurde für die hierhergezogenen Menschen zu einer Art Limbus: Fehlende Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, kaum Arbeitsplätze bei stetigem Bevölkerungszuwachs, schlechte medizinische Versorgung und das Gefühl, vom früher gelebten, 'wirklichen' Leben abgeschnitten zu sein. Die Folgen sind ein kollektives, Depression, Drogenmissbrauch. Eine."Vor fünfzig Jahren starb. Zum großen Gedenkjahr sind in Frankreich und Spaniengeplant, berichtet Hans-Christian Rößler in der. Um den Künstler geht es dabei nur zum Teil, "Picasso wird zu einemaufgebaut", lässt sich Rößler vom Direktor des Picasso-Museums im spanischen Málaga erklären. Der ist leicht verschnupft, dass Picasso oft als französischer Maler gesehen wird. In den oberen Etagen gibt man sich einiger: "Macron und der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez erklärten das Picasso-Jahr schon auf ihrem vorletzten Gipfeltreffen zurund setzten eine bilaterale Regierungskommission ein. Die Kunstbürokraten gaben die Parole aus, Picasso zu würdigen 'als universellen Künstler, der dieverkörpert, das sich aus demokratischen Staaten, Verteidigern der Menschenrechte und der Meinungsfreiheit zusammensetzt'. Heraus kam dabei ein weltweiter Marathon mit mehr als 50 Ausstellungen, mit 16 die meisten in Spanien. Dazu zwölf in Frankreich, sieben in den Vereinigten Staaten, zwei in Deutschland, zwei in der Schweiz und einige mehr. Ohne die Großzügigkeit französischer Museen wäre Spanien."Weitere Artikel: meldet den Tod der Künstlerin. Vier Artikel in derbefassen sich mit der Aufarbeitung der Sammlung desim Kunsthaus Zürich: Thomas Ribi leitet ein , Benedict Neff erzählt , wie sich allmählich die Erkenntnis durchsetzt, dass die Herkunft der Sammlung nicht ignoriert werden kann. Thomas Zaugg berichtet über den Stand der Provenienzforschung zur Sammlung, und Thomas Ribi unterhält sich dazu kurz mit Provenienzforscher Raphael Gross. Zum Tod des Kurators, Medientheoretikers und Karlsruher Museumsdirektorsschreiben Ingeborg Ruthe in der FR , Sebastian Strenger im Tagesspiegel , Ursula Scheer in der FAZ , Till Briegleb in derund Wolfgang Ullrich aufBesprochen werden außerdem eine Installation mit drei Riesenfratzen der Künstlerinin der Rotunde der Frankfurter Schirn FR ), eine Ausstellung des afroamerikanischen Videopioniersin der Julia Stoschek Foundation in Berlin ( monopol ), die große-Ausstellung "Ma pensée sérielle", die jetzt im Pariser Palais de Tokyo zu sehen ist ( monopol ) und die Schau "Neues" in Münchens Antikensammlung ).