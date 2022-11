Wer wissen will, was die Millennials umtreibt, muss "And in the Darkness, Hearts Aglow", das neue Album von, hören, schreibt Stephanie Grimm in der: "Was macht die Digitalisierung mit; wieso lassen wir uns von derlähmen?" Weyes Blood "denkt, die Popkünstler:Innen immer wieder zum Thema gemacht haben, eine Umdrehung weiter. Sie fragt nicht nur, wo es zwischen Mensch und Umgebung knirscht, sondern wie überhaupterschaffen werden kann, wenn wir uns als Spezies immer überflüssiger machen. Zugleich will Weyes Blood in ihren Songs abklopfen, was in unserer Kultur überhaupt noch als Material fürtaugt - denn Erzählungen, so glaubt sie, werden dringend gebraucht."Andy Cush von ist hin und weg : "Ihre Idiosynkrasien als Autorin und Performerin bewahren der Musik das Persönliche und Lebendige. Da ist zum einen ihre, die so selbstsicher und präzise ist, dass kleine Abweichungen - eine überraschende Blue Note hier, ein wohlüberlegter Wechsel in eine höhere Tonart dort - eine Tiefe an Gefühlen freilegen, für die andere Sängerinnen sich deutlich mehr ins Zeug legen müssten. Zum anderen ist da die Art, wie sie die Form einer Komposition eher aus ihrem Thema fließen lässt, statt sich auf etablierte Formen zu verlassen, die bestimmen, was in sie passt. Der in dieser Hinsicht beeindruckendste Song ist 'God Turn Me Into a Flower", dereher als Stärken denn als Schwächen preist."Weitere Artikel: Thomas Mauch resümiert in derdas Berliner Festival . In der gratuliert Magnus Klauezum 50. Geburtstag. Thomas Wochnik freut sich imauf den Schwerpunkt zubeim Atonal-Festival in Berlin . Ebenso gespannt blickt Georg Rudiger in derauf das kommende Wochenende beimmit der neuen Reihe "Forward" . Jan Brachmann erinnert in deran den Pianisten und Komponisten, der heute vor 250 Jahren geboren wurde.Besprochen werden"Black Girl Magic" ("Lebensfreude wird bei ihr zur Überlebensstrategie, der Dancefloor zum Ort des Widerstands", schreibt Aida Baghernejad auf), ein Kino-Dokumentarfilm überKlassiker "Halleluja" ( ZeitOnline ), eine Doppelaufführung von"The Sixth Commandment" und"Quando Stanno Morendo" in Berlin ( Freitag ), das Debütalbum 'Lamina' der Münchener Band taz ),Autobiografie ( NZZ ) und das neue-Album "2001" ( Standard ).In der Frankfurter Pop-Anthologie schreibt Tobias Lehmkuhl über den Jazzstandard "Autumn Leaves". Hier die Version vonund