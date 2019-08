Buchautor

Dincer Gücyeter

Dincer Gücyeter, geboren 1979, machte von 1996 bis 2000 eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker. Erste Bühnenerfahrung sammelte er 1998 in Tschechows "Die Möwe". Seitdem spielte er in unterschiedlichen Theaterproduktionen (Köln, Düsseldorf, Nettetal). 2012 gründete er den Elif Verlag mit dem Programmschwerpunkt Lyrik. Es folgten Einzelbände und Anthologien mit bundesweit zahlreichen Lesungen. 2012 erschienen hier auch seine eigenen beiden Lyrikbände "Anatolien Blues" und "Ein Glas Leben". Seinen ersten Auftritt am Schauspiel Essen hatte er 2013 in der Inszenierung "Rote Erde" (Regie: Volker Lösch). Anfang 2014 übernahm er die Leitung des Laienensembles des Katakomben Theaters, bisher wurden dort unter seiner Regie drei Stücke aufgeführt.