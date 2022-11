Aysima Ergün in "Blood Moon Blues" Foto: Ute Langkafel ( Gorki Theater

Endlich mal ein Stück mit einer Frau über fünfzig in der Hauptrolle, frohlockt Ulrich Seidler in derüberBoulevardkomödie "Blood Moon Blues" am Gorki-Theater . Und noch schöner: Opfer und sexuelle Objekte pflastern ihren Weg! "Elinor ist eine kluge, kreative, offenherzige, lebenshungrige, liebenswerte Frau, wenn sie nicht gerade in einer suizidal-depressiven Krise festsitzt oder in einer manischen Phase Polizeieinsätze auslöst. Sie istum die Fünfzig, lebt seit zwei Jahren in einer Beziehung mit ihrer Therapeutin Gabriella (Vidina Popov) in Berlin." Ihr größtes Opfer ist ihre Tochter, die gern mit den Wölfen in Brandenburg den Mond anheult: "Die Bilder, der Sound, der jaulende kleine Mensch - ja, kitschig, effektsicher, ein bisschen manipulativ ist das schon, aber egal, es fehlt nur ein bisschen und man möchte sichund mitheulen." In der zeigt sich Christian Rakow weniger angetan. Er billigt dem Stück durchaus dramatische Finesse zu, aber weniger Konversationskunst als von Ronen gewohnt.Beeindruckt berichtet Dorothea Marcus in dervon zwei Kölner Inszenierungen, die denzum Thema haben. Neben "Die Revolution lässt ihre Kinder verhungern" ( unser Resümee ) hat sie auch das Stück "Putins Prozess" sehr beeindruckt, das kein Tribunal darstelle, sondern darauf blicke, was uns innerlich prägt: "'Putin-Prozess' erzählt davon, wie manipulierbar derist, unsere Haltungen letztlich Zufälle sind. Am Ende bleibt das Bild der drei entrückten Surfer auf dem Meer der Meinungen zurück: Solange sie geschmeidig an der Oberfläche surfen, läuft alles glatt. Direkt darunter lauert der Untergang."Besprochen werden außerdem"Die Affäre Rue de Lourcine" am Münchner Residenztheater ( SZ ),"Der Zwerg" in Verbindung mit"Petruschka" an der Oper Köln ( FR ),"Himmelszelt" und"As You Fucking Like It"am Deutschen Theater in Berlin ( Tsp ), das Salzburger Open Mind Festival ( Nachtkritik ), Tomas Schweigens Orwell-Adaption "Faarm Animaal" am Schauspielhaus Wien ( Nachtkritik ) und Kevin Rittbergers "Wir sind nach dem Sturm" am Staatstheater Hannover ( Nachtkritik ).