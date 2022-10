Der Deutsche Buchpreis geht in diesem Jahr anfür den Roman "Blutbuch" . Nach der Dankesrede hat sich "dey" ihrem Selbstverständnis nach non-binäre Autor:in aus Solidarität mit denunter standing ovations: "Dieser Preis ist nicht für mich".Für Richard Kämmerlings von der war das "so etwas wie der Rainald-Goetz-Moment der neuen engagierten (manche sagen 'aktivistischen') Literatur. ... De l'Horizon will weder Preisträger noch Preisträgerin sein, sondern, noch nie da Gewesenes, was sie sowohl in ihrer ganzen umwerfenden Erscheinung als auch in ihrem bewusst irritierenden Schreiben demonstriert. Das Erbe der klassischen Avantgarden - Rimbauds 'Il faut être absolument moderne' - wird heute unter anderem von denjenigen angetreten, die wie Kim Sprache und Erzählformensuchen."Es war eine Verleihung im Zeichen des berichtet Gerrit Bartels im: Schon lange nicht mehr habe die Riege der Nominierten. Ansonsten ist Bartels eher unterwältigt: Zwar wurde mit "Blutbuch" ein "" ausgezeichnet, aber was die Jury darüber zu sagen hatte ("kreative Energie", "Dringlichkeit und literarische Innovationskraft") hätte man auch über "Trottel" sagen können, meint er. Ihm ist das politisch alles zu überfrachtet: "Ohne eine entscheidende, über sich selbst weisende Botschaft hat die Literatur es heutzutage leider schwer." Jan Faktor war auf der Shortlist die einzig ernstzunehmende Konkurrenz für Kim de l'Horizon, findet Andreas Platthaus in der, aber Faktor hat ja vor kurzem schon den Wilhelm-Raabe-Preis erhalten. De l'Horizons Performance findet Platthaus so spektakulär wie folgerichtig: "durch Entledigung körperlicher Schönheitsattribute ist konsequent angesichts des schmerzvollen Inhalts von 'Blutbuch', einem Roman, der die Behauptung eines ebenfalls nichtbinären Erzählers gegen die gesellschaftlichen Erwartungen zum Gegenstand hat. Es ist ein."Vollkommen richtig findet auch Judith von der Sternburg in derdie Juryentscheidung. Aus dieser Juryentscheidung spreche "Lust darauf und Spaß daran, sich auch aufeinzulassen", kommentiert dieonline ohne Autorenzeile (wir vermuten: Dirk Knipphals?). In der fühlte sich Marie Schmidt allerdings angesichts der Überdeutlichkeit des politischen Statements etwas unwohl.Jens Uthoff porträtiert in der, der in diesem Jahr mit demausgezeichnet wird. (Siehe dazu auch beim Perlentaucher unsere Kolumnistin Marie Luise Knott - Bücher von Zhadan haben wir Ihnen in diesem Dossier zusammengestellt). Bestaunenswert findet Uthoff, was Zhadan derzeit alles zu bewältigen hat: Krisenbewältigung in Charkiw, Kommentieren der Kriegsereignisse, Touren mit seiner Band. "Zhadan ist in diesen Tagen weniger ein Mann der Literatur als vielmehr einer im. ... Preiswürdig waren Zhadans Arbeiten aber schon lange, sein Roman 'Internat' (2018) erzählt dicht, tief und dringlich von dem seit 2014 andauernden Krieg im Donbass. Und dann denkt man sich auch: Hätten seine Gedichte, Romane und Songtexte doch schon früher (noch) mehr Menschen im Westen gelesen, hätte man ihm doch schon eher so viel Aufmerksamkeit geschenkt! Womöglich wären die Ukrainer:innen nicht immer wieder so, wäre die russische Gefahr nicht derartworden."Zhadans neues Buch "Der Himmel über Charkiw" versammelt seine-Postings der Kriegsmonate. Dass er die russischen Soldaten mitunter als ehrenlosen "" bezeichnet, ist eine Kröte, die man als deutscher Literaturkritiker erstmal schlucken muss, schreibt Christian Thomas in der. "Wie auf eine dermaßen kriminelle Kriegsführung reagieren, als Leidtragender einer- wie aber auch aus sicherer Distanz reagieren, ohne flott rezensieren zu wollen, wenn man auf eine Rote Linie verweist, sprachlich, moralisch, weil der Autor die Russen an zwei weiteren Stellen als 'Unrat' bezeichnet. Im Nachwort räumt Zhadan ein, dass der Krieg die 'Perspektive verschiebt, die Wahrnehmung', so 'dass dir die Worte fehlen'." Das Buch ist ". Unredigiert aber auch ein Dokument für den einen oder anderen verbalen Schnellschuss, geschuldetund. Eingestandenermaßen ist es für Zhadan eine Absage an den Schriftsteller Zhadan. Keine Zeit für ''." Dazu passend: In dergebenundAntworten darauf, was Literatur in Krisenzeiten leisten kann.Der ukrainische Schriftsteller bringt in derNotizen mit Eindrücken aus dem bombardierten. Eine Kreuzung, über die er täglich geht, ist ebenfalls beschossen worden: "Die Russen haben es. Sie greifen Kiew um acht Uhr morgens an, zur. Die Eltern bringen ihre Kinder zur Schule und eilen zur Arbeit. Es ist die Zeit, in der man seinen Hund Gassi führt. Jemand kommt gerade aus einem Lebensmittelladen, nachdem er sich etwas fürs Frühstück gekauft hat. Die Russen wollen einen, um Panik und Schrecken zu verbreiten."Fürhat die Literaturnobelpreisträgerin "teil an diesem, der sich nur schlecht unter dem Schleier des Antizionismus versteckt", schreibt der französische Schriftsteller in derund teilt aus: "Mit Jean-Luc Mélenchon befindet sie sich im Umfeld einer rot-braunen Strömung, und man fragt sich fast, ob sie nicht näher beim Israel-Hasser Alain Soral oder beim antisemitischen Komiker Dieudonné steht als bei Simone de Beauvoir oder Albert Camus, mit denen sie sichverglich. Bleibt eine Frage: Hat die Nobelpreis-Jury Annie Ernaux die prestigeträchtige Auszeichnungverliehen?"Weitere Artikel: Im stimmt Gerrit Bartels auf dieein. In dersein Kriegstagebuch ausfort. Bernd Noack berichtet in dervon der Situation am Literatur-und Kulturzentrum "Gedankendach" in. Und der Schriftsteller erhält den melden die Agenturen.Besprochen werden unter anderem"Nachleben" ( taz NZZ ), neue spanische Romane vonund taz ),"Orwells Rosen" ( Zeit ),' "Vaters Kiste" ( NZZ ) und"'Der Elefant im Raum'. Proust und das Jüdische" (). Außerdem liegt derheute eine Literaturbeilage zur Frankfurter Buchmesse bei, die wir in den kommenden Tagen an dieser Stelle auswerten - hier das Editorial von Dirk Knipphals und Tania Martini, besprochen werden unter anderem "Sisi" und