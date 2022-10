Derfür den erklärtermaßen nicht-binären unser Resümee ) hat in den Kommentarspalten auf Social Media zu erwartbar unflätigen Aufwallungen geführt. Angesichts dieser Vehemenz versucht Christoph Schröder aufzu beschwichtigen: Der Roman habe zweifellos Stärken und ein paar Schwächen. Doch "l'Horizon hat, und das ist Voraussetzung für jedes, einen Weg gefunden, Erzähltes und Erzählung, Stoff und Form in Einklang zu bringen, auch wenn dieser Einklang in diesem Fall gerade darin besteht, die Einheitlichkeit des Erzählensoder eben buchstäblich einen Figuren- und Gedankenfluss herzustellen. Dass Literatur mehr ist als nur die Themen, die sie verhandelt, weiß das 'Blutbuch' offensichtlich besser als viele, die es loben."Auch Dirk Knipphals empfindet in derdie Vorwürfe, hier werde vor allem Queerness ausgezeichnet, als "allzu billig" - dies "nimmt dieder Buchpreisjury zu wenig ernst. Vor allem zielt dieser Verdacht auch an dem literarischen Einsatz dieses Buches vorbei. 'Wie sehen Texte aus, wenn nicht ein menschliches Mustersubjekt im Zentrum steht und die Welt?', heißt es in dem Buch. Das ist in einer, die sich auf geteilte Selbstverständlichkeiten nicht mehr verlassen kann, durchaus eine wichtige Frage, nicht nur, aber eben auch an die Literatur. Insofern transportiert das Schreiben des Kim de l'Horizon tatsächlich etwas Zentrales. Queer ist nicht mehr 'anders'. Romane mit Migrationshintergrund sind nicht mehr 'Nische'. Bücher mit weiblichen Perspektiven sind nicht mehr 'Frauenliteratur'."Bei aller Sympathie für Buch, Auszeichnung und Anliegen verspürt Andreas Platthaus in derdoch ein Unbehagen, wenn Kim de l'Horizon mit dem solidarischen Abrasieren der Haare vor Publikum die eigene biografische Erfahrung als nicht-binäre Person mit den Erfahrungen dergleichsetzt, was l'Horizon im Anschluss auch in einem Gespräch aufbestärkt hat. Dabei gehe es de l'Horizon eher "um die, damit das selbst empfundene Dazwischen widerspruchlos gelebt werden kann. Ob das allerdings dem Empfinden und mehr noch den Erfahrungen der von Kim de l'Horizon beschworenen Frauen in Iran entspricht, darf bezweifelt werden. Sie leben im Widerspruch, und das macht sie stark. Sie sind näher amals an dem des Diversitätsdenkens." In der reagiert Claudia Mäder eher distanziert auf die Auszeichnung L'Horizons.Weitere Artikel: Der Verleger fragt sich im, ob die goldenen Jahre derhinter uns liegen. In dersein Kriegstagebuch ausfort. Diehat ihr Gespräch mit dem spanischen Literaturkritiker online nachgereicht . Für wirft Leander Steinkopf einen Blick in die Welt des Tratschs und derin der schreibenden Zunft. In Marbach lasGedichte vonin eigener Übersetzung, berichten Mladen Gladić ( Welt ) und Hubert Spiegel ( FAZ ). Im führt André Höchemer durch dieBesprochen werden unter anderem die beiden neuen Romane der Eheleuteund, die darin jeweils ihre Beziehungsprobleme verarbeiten ("Die doppelte Belichtung des vermengten Lebens und Schreibens macht den Raum der Autofiktion mehrdimensional", schreibt dazu Ekkehard Knörer in der),"Himmel über Charkiw" ( NZZ ),' Comic "Sonnenseiten" ( Standard ),"Eine Liebe" (SZ) und"Fabelhafte Wesen" (FAZ).