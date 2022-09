Die britische Schriftstellerin ist gestorben. Insbesondere mit ihrer in der Tudor-Zeit angesiedelten Trilogie über den Reformator "Spiegel und Licht" ) konnte sie sich in den letzten 15 Jahren als wichtige Stimme der englischsprachigen Literatur etablieren. Sie war "", zu diesen drei Romanen "gibt es nichts Vergleichbares", schreibt Elke Schmitter auf. Die Romane nehmen konsequent die Perspektive und damit den historischen Kenntnisstand ihrer Hauptfigur ein, "Mantel schreibt diese Trilogie, die zugleich nach innen wie nach außen gerichtet ist und die nicht nur optische und akustische Daten liefert, sondern auch Gerüche und Atmosphären. So befinden sich ihre Leser in einer permanenten Erregung, überfordert und zugleich süchtig nach diesem Zustand, der siemacht - wacher, vitaler, misstrauischer, von schnuppernder Geistesgegenwart."Aber es gab auch ein literarisches ruft Andreas Platthaus aufin Erinnerung: Mit "Brüder" hatte Mantel bereits in den frühen Neunzigern "für die Französische Revolution etwas ähnlich literarisch Beachtliches geleistet wie dann später für die Tudor-Zeit. Ihr auch schonaus Frankreich machte erstmals deutlich, was Hilary Mantel faszinierte:, die aus heutiger Perspektive so klar im Ablauf erscheint, aber sich den Wünschen der seinerzeitigen Akteure trotz größter menschlicher Klugheit, Planung oder Perfidie entzog. Wie sie das vorführte, faszinierte wiederum uns: Die Lektüre von Mantels Romanen lehrt" nicht zuletzt "vor den Fähigkeiten der Autorin, sie in eine Form zu gießen, die historisch-authentisch wirkt und trotzdem unserem gegenwärtigen Literaturverständnis entspricht."Und Patrick Bahners ergänzt in der Print-: "Ihre Poetik beruht auf einer", ausgehend davon, dass Mantel tatsächlich anglaubte. "Die Einbeziehung der Totenwelt in den literarischen Realismus verbindet sich bei Hilary Mantel mit einer Weltanschauung des, die sie auch in ihren Kommentaren zum Zeitgeschehen vertrat, namentlich zu den Erscheinungsformen des englischen nationalen Aberglaubens wie der Monarchie. Diese auf den ersten Blick widersinnige Symbiose vonwar auf den Britischen Inseln schon für das Interesse von Dichtern und Schriftstellern am Übersinnlichen im Übergang zur klassischen Moderne charakteristisch." Paul Jandl verabschiedet sich in dervon einer leidenschaftlichen Republikanerin, von einer beherzten "".Weitere Nachrufe schreiben Cornelia Geißler ( FR ), Sebastian Borger ( Standard ) und Gerrit Bartels ( Tsp ).hält ein Radiofeature von Thomas David über Mantel online bereit . Und ein Linktipp: Die zahlreichen Beiträge, die Hilary Mantel zurbeigesteuert hat, finden Sie hier Außerdem: Der kürzlich verstorbene unser Resümee ) "war einer der besten Schriftsteller in unserer Sprache", erinnert sichin der, "und derjenige, der die Lektionen' und(...) besser als jeder andere in sich aufgesaugt hatte". Anna Kücking spricht in dermit der in Berlin lebenden, ugandischen Schriftstellerinunter anderem über postkolonialen Feminismus und die afrikanische Mittelschicht. Der Schriftsteller setzt in dersein Kriegstagebuch ausfort. Es sind vor allem Männer, die heute nochlesen, stellt Carolin Amlinger in deranlässlich der historisch-kritischen Neuausgabe von Ernst Jüngers "Strahlungen"-Tagebüchern fest, die in der SZ und in derausführlich rezensiert wird. In seiner Empfehlungsreihe zu ukrainischen Büchern legt uns-Kritiker Christian Thomas heute "Die Fünf" vonans Herz. In dererinnert Andreas Kilcher an die Schriftstellerin . Christiane Raabe gratuliert in derder Schriftstellerin zum Neunzigsten. Außerdem dokumentiert diedie Laudatio der Schriftstellerin auf, der mit dem Kasseler Literaturpreises für grotesken Humor ausgezeichnet wurde.Besprochen werden unter anderem"Candy Haus" ( taz ),"Trottel" (online nachgereicht von der FAZ ),' "Eine Feder auf dem Atem Gottes" ( taz ),' "Tomás Nevínson" ( FR ), und"Der rote Diamant" ( Presse ).