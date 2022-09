Stan Douglas, Von Lenné gestalteter Garten. Halbinsel Meedehorn, Sacrow, 1994/95. Aus der Serie "Potsdamer Schrebergärten". Sammlung Hasso Plattner. © Stan Douglas, Courtesy der Künstler, Victoria Miro und David Zwirner

Am Wochenende geht die. Peter Richter resümiert in dereine Großausstellung, die mit ihrem künstlerischen und ethischen Anspruch krachend gescheitert ist: "Dass hier eher Herkünfte, Biografien, soziale Praktiken und Propagandamaterialien nationaler Befreiungsbewegungen ausgestellt werden, ist im Zug dieser Documenta keineswegs nur als Machtübernahme des Kulturalismus beklagt worden. Es wurde durchaus auch alsbejubelt. Allerdings: Wenn das mal so übersichtlich wäre. Eher scheint es, dass diese Dinge, indem sie hier nicht nur statt Kunst, sondern vor allem als Kunst ausgestellt werden, von exakt, der mit dem angeblich überkommenen Beharren auf Autonomie einhergeht. ... Angesichts der ethischen Anspruchshöhe der ganzen Veranstaltung wirkt dieser Widerspruch bestenfalls taktisch, eigentlich aber."Dass die Nazis nicht nur die konservative Rechte, sondern auchgeprägt haben, das kann man an dieser Documenta gut studieren, meint Thomas Schmid in der: "Da schließt sich ein Kreis. Die früheverpflichtete kunstbeflissene Deutsche auf die nichtgegenständliche Kunst, die eben noch als entartet gegolten hatte. Der Kunsthistoriker, der diese Wende als Mitverantwortlicher für die ersten drei Documenta-Ausstellungen in Kassel prägte, war: ein, der sich an Kriegsverbrechen in Italien beteiligt hatte. Seine Hinwendung zur künstlerischen Moderne kann man als insgeheimen Versuch sehen, Vergangenes ungeschehen zu machen: eine Art avantgardistischen Exorzierens der eigenen Verwicklung. Und nun, fast 70 Jahre später, haben sich diekategorisch geweigert, die antisemitische Bildersprache, die in ihrer Schau einen Platz hatte, ein Skandalon zu nennen. Ungerührt haben sie, die Freiheit der Kunst missbräuchlich im Munde führend, dem Antisemitismus einen neuen Platz in Deutschland verschafft. Wie man, insbesondere die Judenfeindschaft, nicht überwindet, sondernlässt, haben ihnen etliche Persönlichkeiten vorgemacht, die das Geistes und Verfassungsleben der Bundesrepublik begründet haben."Auch Harry Nutt registriert in der denkbar ernüchtert , wie empfindlich und diskursfeindlich ausgerechnet die Lumbung-Künstler und die deutschen Verantwortlichen auf die Antisemitismusvorwürfe reagierten. Was bleibt? In der Debatte um das Verhältnis vonscheinen "nicht wenige ... bereit, die, über die lange gesellschaftlicher Konsens im Sinne eines Nie-wieder herrschte, alsüber den Tresen des Debatten-Kasinos zu schieben. Verschärft werden die Auseinandersetzungen durch eineals zu bekämpfenden Dämon. Hinsichtlich der Artikulation eines Bedürfnisses nach kultureller Empfindsamkeit war die Documenta Fifteen ein paradoxes Lehrstück, das leider keine Anleitung mitgeliefert hat, wie ideologische Ketten abzustreifen seien."





Claudius Seidl freut sich in der, dassdas das 1977 erbaute Potsdamer Terrassenrestaurants "Minsk" vor dem Abriss rettete, indem er es in ein Museum verwandelte - wenn auch zum allergrößten Teil: "Zu marode sei nach fast dreißig Jahren der Verwahrlosung die Substanz gewesen, sagen jetzt die Leute vom Museum. Von außen sieht es aus wie das Original:, auf allen Seiten von Terrassen umgeben. Innen hat man die geschwungene Treppe ins Obergeschoss nachgebaut. Und diesteht da, wo auch die alte stand. Besucher dürfen hier sitzen, essen, trinken und sich an der Aussicht freuen,müssten. Fast wie im Sozialismus. Dass das alles jetzt das Privateigentum eines Kapitalisten ist, stört in Potsdam viele. Potsdam hat es aber. Das Volk, in Gestalt seiner gewählten Vertreter, hat das Haus erst verfallen lassen. Und als es so aussah, als ob es nicht mehr zu retten wäre, war der Abriss so gut wie beschlossen." Online nachgereicht wurde auch Hanno Rauterbergs Artikel in derüber das "Minsk". Kevin Hanschke empfiehlt außerdem in derdie zwei Ausstellungen, mit denen das Minsk eröffnet: ": Der Nachbar, der will fliegen" und ": Potsdamer Schrebergärten": "Der recht konventionelle Ansatz wird interessant, weil in den Ausstellungen dieseit der Wende im Mittelpunkt steht", lobt der Kritiker.Weiteres: Paul Jandl betrachtet für dieauf einer Berliner Vernissage die Wandlung des Junkie-Musikersin einen nüchternen Maler. Besprochen werden eine Ausstellung im Schwulen Museum Berlin: "Queering the Crip, Cripping the Queer" über das Schicksal des behinderten Schwulenim Dritten Reich ( taz ) und die Eröffnungsausstellung im neuen Käthe-Kollwitz-Museum in Berlin ( taz ).