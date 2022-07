Buchautor

Sergej Gerassimow

Sergej Wladimirowitsch Gerassimow, geboren 1964 in Charkiw in der Ukraine, studierte in den frühen Neunzigerjahren in seiner Heimatstadt Psychologie. Er ist Verfasser mehrerer Lehrbücher und Romane, außerdem übersetzt er Gedichte. Gerassimow und seine Frau leben im Zentrum von Charkiw in einer Wohnung im dritten Stock eines Hochhauses. Dort schreibt er seine Eindrücke über den Krieg nieder.