Der große Jazzsaxofonistist gestorben. In der Blütezeit des Free Jazz hielt er "zu den zornigen, destruktiven Aspekten dieser Musik von vornherein Distanz", schreibt Jens Balzer auf. Auf John Coltranes "Ascension" fand er künstlerisch zu seiner Form: "Da windet er sich aus dem Ensemblespiel in einem kurzen, aber atemberaubenden Solo heraus, in verzweifelten, unendlich einsam wirkenden, in den höchsten Lagen dürr sich in den Himmel erhebenden- wonach die Band sich in Gestalt eines gedämpft dissonanten Geschnatters wieder zu ihm gesellt, wie Freunde, die ihn nun tröstend begrüßen,musikalisch umarmen. Für die spätere Musik von Pharoah Sanders ist das ein emblematischer Moment: So frei seine Musik immer gewesen ist, so stark spricht auchaus ihr. Es gibt in ihr keine musikalischen Hierarchien, keinen musikalischen Vorder- und Hintergrund; die tiefe Sehnsucht, von der sie kündet, ist die Sehnsucht nach Gleichheit und nach der Verbindung der Menschen in der Kunst und im Geist."Überhaupt Coltrane: Von 1964 bis zu dessen Tod im Jahr 1967 zählte Sanders zu dessen engen Weggefährten. Damals "kultivierte Sanders eine 'Ästhetik des Schreis', die im Jazz ihresgleichen sucht", schreibt Peter Kemper in der. "Bei dem Versuch, den unendlichen Raum zwischen einem C und Cis zu erforschen, zogen beide in ihren solistischen Höhenflügen maßlose Kreise. ... Erst, in seinem tiefsten Glutkern - vergleichbar dem beinahe windstillen Auge eines Wirbelsturms - herrscht. Im Interview erklärte er: 'Wenn ich spiele, versuche ich das Horn in meinen Händen zu vergessen und den Sound in meinem Innern zu erkunden. Bewusst habe ich dann gar nicht die Absicht, auf dem Instrument zu schreien. Vielmehr will ich all meine Kraft im Saxophon bündeln; und dann passiert es eben, dass die, unwichtig werden und sich inauflösen.'" Auch Ueli Bernays würdigt in derden Ekstatiker Sanders: "Wann immer eine Improvisation Coltrane an den Rand der Ekstase führte, stürzte sich Sanders nachher mitten in diese hinein. Mit sogenannten 'sheets of sounds', mit aufwühlenden Spaltklängen und hechelnder Überblastechnik entwickelte er einesondergleichen.""In der Höchstphase des Modern Jazz Mitte der Sechzigerjahre gehörte Sanders zur legendären Dreifaltigkeit der Avantgarde", ruft Andrian Kreye in derin Erinnerung. Aber er blieb dort nicht stehen, 2021 schuf er gemeinsam mit Floating Points und dem London Symphony Orchestra sein letztes großes und ziemlich einschlagendes Meisterwerk, die Suite "Promises", die "irgendwo zwischen Jazz, Ambient und zeitgenössischer Klassik einin die Musikgeschichte stellte. In den Momenten der gezielten Stille setzte er das Geräusch der Tonklappen und seinenein. Brachial war da nichts in dieser Dreiviertelstunde. Er verstand es, sein Instrument zwischen den hypnotischen Akkorden des jungen Londoners und den flirrenden Klangflächen des Orchesters alseinzusetzen. Das Album wurde dann im zweiten Pandemiejahr 2021 zum unerwarteten Welthit. Nicht nur wegen der, sondern auch, weil Sanders immer aus den Tiefen einer Spiritualität schöpfte, die auf das seuchen-traumatisierte Publikum so etwas wie eine Heilwirkung hatte."Wolfgang Sandner von derist begeistert von dem neuen Saal desin Kronberg im Taunus, den ein Team des Akustikersgestaltetet hat: "Man muss kein Prophet sein, um ihm künftig einen Platz unter den besten Kammermusiksälen weltweit einzuräumen." Der Saal scheint ihm "mit seiner" geradezu "ideale Bedingungen für Klangerzeugung" zu bieten: "Die Akustik scheint dem spezifischen Charakter individueller Instrumente gerecht zu werden und so dienoch zu verstärken. Bei so unterschiedlichen Kompositionen wie Béla Bartóks Divertimento und Tschaikowskys Violinkonzert durch das Chamber Orchestra of Europe war es ohrenfällig." Auch architektonisch ist der Bau gelungen, freut sich Matthias Alexander ebenfalls in derWeitere Artikel: Gallig nimmt Frederik Hanssen imzur Kenntnis, dass der zuletzt wegen seiner, gelinde gesagt, vagen Haltung zum russischen Krieg gegen die Ukraine in die Kritik geratene Dirigentmit blumiger Weltverbesserungsrhetorik darüber hinweg täuscht, dass das Programm seines neuen Orchesters "Utopia" vor allem Werke aus dem Kernrepertoire bietet. Im denkt Karl Fluch über das komplexe bis paradoxe Verhältnis derzuundnach: "Popmusik stirbt einerseits die schönsten Tode, beschwört andererseits alsdas Unbekannte, das Neue, die Veränderung zum Guten, gibt Hoffnung." Besprochen werden"Weather Alive" ( Pitchfork ), ein Auftritt vonin Frankfurt ( FR ) undAlbum "Hideous Bastard" ( FAS ).