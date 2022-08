Lena Bopp sichtet für diedie Reaktionen in arabischen Ländern auf den Anschlag auf: Besinnungslos gefeiert wurde die Bluttat im Iran, in den Golfländern gab es hingegen vor allem Agenturmeldungen. "Eine Ausnahme bildeten allerdings die in Saudi-Arabien publizierten, die die Mitteilung vom sich verbessernden Gesundheitszustand Rushdies zu einem Seitenhieb auf die iranische Regierung nutzte. Diese Nachricht, schrieb der Journalist, mache Hoffnung und mildere den Angriff 'zu einem gescheiterten Versuch des extremistischen iranischen Regimes, das beschuldigt wird, denauf der ganzen Welt zu fördern'. Die Zurückhaltung der arabischen Medien ist nicht überraschend und dürfte vor allem demdienen. Eine öffentliche Verurteilung des Angriffs könnte rasch zum Bumerang werden." In New York gaben 16 Schriftstellerinnen und Schriftsteller vor der Public Library eine Solidaritätslesung für Salman Rushdie, berichtet außerdem Andreas Platthaus in derDie bringt ein letztes Gespräch mit dem 2021 verstorbenen, polnischen Dichter . Geführt hat es der Danziger Schriftsteller - und unter anderem geht es um die, die gegenüber Umarmungen durch die Philosophie und zeitgeistigen Strömungen immer relativ immun geblieben ist. "Ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist. Ob diese Haltung nicht inzwischen historisch ist. Mir scheint, dass viele heutige Lyriker philosophische Bücher lesen und ihre Aussagen nach dem gerade geltenden Geschmack ausrichten. ... Sowohl die Dichter als auch die Philosophen stehen vor der Frage nach dem. Die Dichter antworten anders, mit dem, mit ihrem eigenen Leben." Doch "die Philosophie neigt zur, sie entfernt sich vom unmittelbaren Erleben, für den Dichter ist die Entfernung vom Konkreten und vom Alltag eine tödliche Bedrohung. Ich spüre eine ähnliche Unruhe bei Philosophen wie bei Dichtern, doch es trennen sich ihre Wege, ihre Sprachen weichen stark voneinander ab."Auf zeichnet Norma Schneider in Reaktion auf Oksana Sabuschkos Pauschalkritik an der russischen Kultur ( unser Resümee , Reaktionen auf den Text fassen wir hier und dort zusammen) ein differenzierteres Bild der: "Die russische Literaturgeschichte ist auch eine Geschichte der Opposition und politischen Verfolgung von Schriftsteller*innen. ... Was die russische Gegenwartsliteratur betrifft, so übt die Mehrheit der Autor*innen, die in Westeuropa bekannt sind,. Sie schreiben nicht nur die besseren Bücher, sondern 'Oppositionelle*r' dient dem Literaturbetrieb auch alsDa ohnehin nur wenige Titel aus dem Russischen übersetzt werden, kann so der verzerrte Eindruck entstehen, die russische Gegenwartsliteratur bestünde vor allem aus Putin-Kritik. Das ist nicht der Fall, kritische Autor*innen sind in Russland in derund dort immer stärkeren Repressionen ausgesetzt. Doch der Blick aus dem Westen ist auch auf eine zweite Weise verzerrt: Der Eindruck, die oppositionelle Literatur in Russland bestünde vor allem aus den in Westeuropa bekannten Namen, trügt. Eine Vielzahl von kritischen Stimmen bleibt."Außerdem: setzt in dersein Kriegstagebuch ausfort. Auch Oxana Matiychuk setzt in derihrfort. In der spricht Daniela Dröschner über ihren Roman "Lügen über meine Mutter" . Der in Japan lebende Schriftsteller meditiert in derunter den Eindrücken des japanischen Films "Plan 75" vonüber das. Daniela Strigl erinnert in deran den Publizisten Walther Rode, der sich seinerzeit mit spitzer Feder gegen die Habsburgermonarchie zur Wehr setzte. In seiner-Reihe über ukrainische Literatur empfiehlt Christian Thomas "Märchen aus meinem Luftschutzkeller" von 2019. Die Literaturwissenschaftler Heiner Boehncke und Hans Sarkowicz erinnern im Literarischen Leben deran die vor 100 Jahren entstandene, zwischenzeitig in Vergessenheit geratene Vagabundenliteratur von, die sie nun in einer gesammelten Ausgabe herausbringen.Besprochen werden unter anderemRomandebüt "Ewig Sommer" ( taz ),"Der letzte weiße Mann" ( Standard ),"Bukolisches Tagebuch" ( NZZ ),Krimi "Süße Versuchung" ( taz ),Comic "Als ich so alt war" ( Tsp ) und und"Boum" ().